OnePlus 9 Pro, Galaxy S21 Ultra й iPhone 12 Pro Max: який смартфон розрядиться швидше

Блогер з каналу PhoneBuff вкотре порівняв автономність флагманських смартфонів. Цього разу в битві на витривалість зійшлися топові моделі від OnePlus, Samsung і Apple. Дізнайтеся, хто найдовше протримався на одному заряді.

З точки зору характеристик поразка iPhone 12 Pro Max здається неминучою: його акумулятор має місткість всього 3 687 мАг проти 4 500 мАг в OnePlus 9 Pro і 5 000 мАг в Galaxy S21 Ultra. На відео ж ми побачили пряме порівняння в умовах, наближених до реальних.

Це цікаво: Xiaomi показала систему охолодження Mi Mix Fold: вона унікальна

Усі три смартфони отримали 5-нм процесори (Apple A14 і Snapdragon 888), а також схожі розміри екранів: 6,7 дюйма в iPhone й OnePlus і 6,8 у Galaxy. Втім, флагман Apple має трохи меншу роздільну здатність дисплея т частоту оновлення 60 Гц замість 120 Гц у суперників.

Перед початком тесту яскравість та гучність смартфонів відкалібрували до одного рівня та запустили роботизовану імітацію повсякденного використання. Щогодини вид діяльності змінювався (за винятком режиму очікування, який тривав 16 годин). Ось на скільки розряджалися смартфони за час цих випробувань:

Після музичного тесту в OnePlus залишився всього 1% заряду, причому попереду на смартфони чекав найсуворіший тест – зйомка та публікація відео в Snapchat. OnePlus 9 Pro зміг пережити цілих 17 хвилин, Galaxy S21 Ultra вистачило на 31 хвилину, натомість iPhone зміг не тільки пережити цю годину, але і витримати ще 21 хвилину тесту з перемиканням між додатками.

У результаті iPhone 12 Pro Max протримався 26 годин 20 хвилин, Galaxy S21 Ultra – 25 годин 28 хвилин, а OnePlus 9 Pro – 25 годин 15 хвилин з урахуванням 16 годин в режимі очікування.

Читайте також: Руйнівник смартфонів розібрав ігровий Lenovo Legion Phone 2: що ховається всередині