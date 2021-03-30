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На цьому сайті ви можете переміщати судно Ever Given по всьому світу

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На цьому сайті ви можете переміщати судно Ever Given по всьому світу - фото 1

На тлі блокування Суецького каналу контейнеровозом у мережі з'явилася тематична гра. Тепер усі можуть перемістити суховантаж у будь-яку точно планети.

"Чому всі веселощі дісталися тільки Суецькому каналу?", – зазначено в описі сайту, який дозволяє рухати застрягле судно "Ever Given" по всьому світу. Називається ресурс Ever Given Ever Ywhere, а головна його особливість – інтерактивна карта з прикріпленою до неї фотографією контейнеровоза.

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Сайт запустив співробітник Бостона публічної бібліотеки Гаррет Деш Нельсон. Судно можна не тільки переміщати по карті, але й перевертати, зменшувати або збільшувати. Таким чином вам відкривається можливість не те що перекрити Суецький канал, але й навіть затулити ним ціле море, океан або весь світ.

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