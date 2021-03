На цьому сайті ви можете переміщати судно Ever Given по всьому світу

На тлі блокування Суецького каналу контейнеровозом у мережі з'явилася тематична гра. Тепер усі можуть перемістити суховантаж у будь-яку точно планети.

"Чому всі веселощі дісталися тільки Суецькому каналу?", – зазначено в описі сайту, який дозволяє рухати застрягле судно "Ever Given" по всьому світу. Називається ресурс Ever Given Ever Ywhere, а головна його особливість – інтерактивна карта з прикріпленою до неї фотографією контейнеровоза.

Сайт запустив співробітник Бостона публічної бібліотеки Гаррет Деш Нельсон. Судно можна не тільки переміщати по карті, але й перевертати, зменшувати або збільшувати. Таким чином вам відкривається можливість не те що перекрити Суецький канал, але й навіть затулити ним ціле море, океан або весь світ.

At the Bellagio in Las Vegas ... pic.twitter.com/fZnCELaao4 — Garrett Dash Nelson (@en_dash) March 28, 2021

