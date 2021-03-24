Хітова гра Watch Dogs Legion тимчасово стане безплатною: як отримати

Демо стали відносною рідкістю в ігровій індустрії. Якщо років 15 тому кожну гучну новинку супроводжували пробні версії, сьогодні ця традиція майже зійшла нанівець. Втім, не варто впадати у відчай: їм на зміну прийшли безплатні вихідні – і зовсім скоро кожен охочий зможе оцінити Watch Dogs Legion.

Ubisoft оголосила, що у період з 25 по 28 березня Watch Dogs Legion стане тимчасово безплатною.

Це цікаво: Шутер Ready or Not випустить Team 17: дивіться свіжий трейлер

Користувачі Uplay зможуть завантажити бойовик і протягом декількох днів звільняти дистопічний Лондон від тиранії. А якщо їм сподобається рятувати місто від усіляких лиходіїв, екшен можна буде купити зі знижкою 50%.

Крім того, розробники нарешті випустили графік виходу оновлень. Крім появи нових персонажів, на Watch Dogs чекає багато змін і подій, в тому числі кросовер з циклом Assassin's Creed. Фіолетовим кольором позначено безплатний контент, а синім – ексклюзиви для власників Season Pass.

Нагадаємо, що прем'єра Watch Dogs Legion відбулася 29 жовтня 2020 року. Гра вийшла на PC, PlayStation 4, Stadia і Xbox One, 10 листопада вона дісталася до Xbox Series X / S, а 12 вийшла на PlayStation 5. Попри цікаві задумки, критики та геймери оцінили хакерський трилер дуже стримано. Але це не заважає вам спробувати пограти у нього, щоб зробити власний висновок.

Читайте також: Блогер купив екзоскелет, щоб підняти величезний меч з гри Final Fantasy VII: епічне відео