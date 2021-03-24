Lego випустить разом з NASA деталізований набір Space Shuttle Discovery: фото та відео

На честь 40-річчя першого запуску космічного корабля Space Shuttle компанія Lego у співпраці з NASA випустить новий набір Space Shuttle Discovery. Він був не першим шатлом, що відправився в політ, але саме цей космічний корабель вивів в космос телескоп Хаббла. І телескоп також входить в набір.

Набір Space Shuttle Discovery надійде в продаж з 1 квітня, а віддати за нього доведеться 200 доларів. Він складається з 2354 деталей, серед яких й три недавно розроблені деталі для вітрового скла й відсіку для корисного навантаження. Він також включає 108 циліндричних лакованих срібних деталей – більше, ніж в будь-якому іншому наборі Lego.

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Космічний корабель у наборі виконаний в масштабі 1:70. Зібраний шаттл має висоту близько 22 см, довжину приблизно 53 см і ширину –34 см. У комплект входять дві стійки, завдяки чому можна встановити шаттл і телескоп окремо або разом, ніби телескоп виходить з відсіку для корисного навантаження.

Набір Space Shuttle Discovery – це великий крок вперед в порівнянні з попередніми наборами Lego Space Shuttle. Це стосується не тільки кількості деталей, але й рівня деталізації. Елевони на крилах можна нахиляти вгору і вниз, повертаючи середній двигун, на передніх краях крил є сірі частини, що відображають армоване вуглецеве волокно справжнього шаттла, а при підйомі кабіни екіпажу відкривається середня палуба з крихітними космонавтами.

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