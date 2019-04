На цьому сайті можна дізнатися, чи замінять вас на роботі роботи

Технології відбирають у людей робочі місця. Вже зараз на частку машин і алгоритмів припадає 29% робочих годин, а до 2022 року показник збільшиться аж на 42%.

На сайті Will Robots Take My job? Можна перевірити, з якою ймовірністю штучний інтелект витіснить вас з вашої роботи. Для цього потрібно просто ввести свою посаду в рядок пошуку.

Наприклад, якщо ви працюєте на заправці або в сфері видобутку нафти, то ви приречені. Автоматизація цих професій через кілька років складе 93%. У такому ж становищі перебувають бухгалтери й аудитори.

Водії трамваїв і співробітники метро теж під загрозою – технології витіснять людей з цієї роботи з ймовірністю 86%.

А ось журналісти, менеджери зі зв'язків з громадськістю та ветеринари перебувають у цілковитій безпеці – до 2024 року автоматизація цих сфер досягне лише 11%, 1,5% і 4% відповідно. Але найбільше пощастило психологам – 0,4% того, що на їх місце поставлять робота.

На сайті є дані про 702 професії, а також можливість знайти вакансії, які поки не зайняті штучним інтелектом. Пошук працює по всьому світу, але найбільше даних, звичайно ж, про США.

