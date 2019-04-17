Елементарні способи, які допоможуть побороти прокрастинацію

Рано чи пізно прокрастинація може захопити і вас / New York Post

У психології прокрастинацією називають схильність до постійного відкладання важливих і термінових справ. Вона часто призводить до життєвих проблем, тому потрібно навчитися з нею боротися. Розповідаємо вам, як це зробити!

Ці прості поради допоможуть побороти прокрастинацію. Збережіть собі, щоб не загубити!

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Ретельно плануйте своє життя. Добре відомим способом боротьби з прокрастинацією є складання строгих планів на день, тиждень або місяць наперед. Однак важливо не тільки мати ці плани, але і розробляти їх у зручному місці. Ідеально, якщо це буде приміщення, в якому вас не будуть відволікати ані звуки телевізора, ані діти, ані дзвінки або повідомлення з мережі. Також не варто складати план, якщо у цей момент ви кудись поспішаєте і думаєте про щось інше.

Розумійте "погані" дні. У складні, в плані виконання безліч справ, дні ви відчуваєте емоційну вразливість. В результаті, на перший план виходять імпульси, а не раціональне мислення. Дайте собі час відпочити і відновитися перед тим, як приймати важливі рішення.

Не приймайте рішення натщесерце. Низький рівень цукру в крові підвищує так звану розумову втому, а також знижує самоконтроль. Ось чому, до речі, нам буває так складно дотримуватися суворих дієт.

Не забувайте ситно снідати

Будьте фізично активними. Існує чимало досліджень, які показували, що навіть помірні по навантаженнях фізичні тренування, або просто прогулянки на природі, або короткі періоди усвідомленої медитації підвищують рівень психічної енергії. А вона дуже важлива для боротьби з прокрастинацією.

Не відволікайтеся на дрібниці. Задумайтеся над тим, чи не витрачаєте ви занадто багато енергії і часу на виконання дрібних завдань, при цьому уникаючи рішення складніших проблем. Це мимовільна тактика всіх, хто страждає від прокрастинації, і вам необхідно змінити пріоритети.

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