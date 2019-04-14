Науковці назвали суттєву перевагу постійної зайнятості

Проблемою сучасності стала постійна зайнятість та відсутність вільного часу. Однак велика кількість справ несе у собі не тільки негатив. Як запевняють вчені, постійна зайнятість позитивно впливає на прийняття рішень.

Міжнародна група вчених зі США і Гонконгу провели дослідження потенціалу ділових людей і впливу їхньої зайнятості на рішення, що приймаються. На думку експертів, залученість у ділові процеси, роботу, або навчання допомагає приймати більш зважені рішення.

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Під час роботи співробітники філадельфійського Університету Темпл у Пенсильванії та Гонконзького університету науки і технологій провели низку експериментів із залученням волонтерів. Добровольці докладно розповіли про вплив їх зайнятості на рішення, що приймаються. Перша половина учасників дослідження згадувала всі справи протягом дня, якими їм доводилося займатися. Решта 50% не отримували жодних завдань. Після опитування всі добровольці повинні були вирішити низку питань, з якими будь-яка людина стикається зазвичай щодня. Серед них були найрізноманітніші завдання: від фізичних вправ до фінансових розрахунків.

Зайняті люди зазвичай приймають зважені рішення / Reader's Digest

Найбільш успішними у визначенні вдалих рішень виявилися учасники першої групи, які були зайняті протягом усього експерименту. Нічим не зайняті люди, як виявилося, не настільки успішно приймають здорові рішення.

Учені вважають, що відчуття зайнятості покращує самооцінку і додає людині відчуття власної значущості. При цьому вчені нагадали, що в поєднанні з тимчасовими обмеженнями зайнятість може привести до стресів.

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