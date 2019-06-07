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Моделі 90-х: як змінилася найсексуальніша чешка Єва Герцигова (18+)

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Єва Герцигова довела, що над нею не владний час - фото 1
Єва Герцигова довела, що над нею не владний час / Athens Voice

Чарівна Єва Герцигова – одна з найвідоміших моделей 1990-х років, яка навіть зараз, попри вік і сім'ю, не покидає простори fashion-індустрії. Пропонуємо вам подивитися, як красуня виглядає зараз у свої 46 років!

Блондинка, сіро-блакитні очі, ідеальна фігура... Єву Герцигову вперто називають Мерилін Монро 1990-х. Її чеська краса, миттєво оцінена в Парижі, стала міжнародним надбанням, з роками не меркне і не змінюється під руками пластичних хірургів.

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У 17-річному віці красуня приїхала до чеської столиці і за порадою подруги пішла на кастинг модельного агентства. Популярність і славу чешці принесла перемога на конкурсі краси в Празі в 1989 році.

Моделі 90-х: як змінилася найсексуальніша чешка Єва Герцигова (18+) - фото 332673
Моделі 90-х: як змінилася найсексуальніша чешка Єва Герцигова (18+) - фото 332675
Моделі 90-х: як змінилася найсексуальніша чешка Єва Герцигова (18+) - фото 332674
Моделі 90-х: як змінилася найсексуальніша чешка Єва Герцигова (18+) - фото 332692
Моделі 90-х: як змінилася найсексуальніша чешка Єва Герцигова (18+) - фото 332693

Після цього на неї посипалися пропозиції роботи. Вона уклала контракт з відомим брендом L`Oreal, працювала з найвідомішими фотографами і знімалася для найпопулярніших марок, включаючи Guess і Wonderbra. У Парижі почалася справжня модельна кар'єра Єви, вона швидко влилася в цей божевільний ритм і відразу ж змогла закохати в себе практично всіх модних дизайнерів і фотографів. Першою серйозною роботою в цій сфері стала зйомка для марки Miss Wonderbra в 1992 році.

Хельмут Ньютон говорив мені: рухайся, не зупиняйся. І от, я дотримуюся цієї поради досі

Моделі 90-х: як змінилася найсексуальніша чешка Єва Герцигова (18+) - фото 332676
Моделі 90-х: як змінилася найсексуальніша чешка Єва Герцигова (18+) - фото 332677
Моделі 90-х: як змінилася найсексуальніша чешка Єва Герцигова (18+) - фото 332678
Моделі 90-х: як змінилася найсексуальніша чешка Єва Герцигова (18+) - фото 332679

Зроблене фото прикрасило рекламну кампанію бренду, варто відзначити, що робота вийшла досить відвертою, адже Єва була в привабливій білизні. Сам плакат поділили на дві частини, з одного боку зображено фото з сексуальною моделлю, а з іншого напис: "Привіт, хлопчики".

Моделі 90-х: як змінилася найсексуальніша чешка Єва Герцигова (18+) - фото 332680

Жінка без віку – це жінка з ідеальною шкірою

Красуня спробувала себе і в кіно. З 1992 року по 2013 вона знялася в семи картинах, включаючи "Між ангелом і бісом", "Дружина кращого друга", "Між минулим і майбутнім", "Модільяні" і "Ча-ча-ча".

Модель за довгі роки своєї роботи практично не змінилася. Згадати хоча б, якою вона була на показі Chanel в 1993 році і на шоу Victoria's Secret в 2001, і порівняти зі свіжими виходами Герцигової: залишається тільки захоплюватися і позаздрити. Хороша генетика, спорт, правильне харчування або все разом, можна тільки припускати.

Спекотні кадри Єви 18+

Моделі 90-х: як змінилася найсексуальніша чешка Єва Герцигова (18+) - фото 332681

Моделі 90-х: як змінилася найсексуальніша чешка Єва Герцигова (18+) - фото 332682
Моделі 90-х: як змінилася найсексуальніша чешка Єва Герцигова (18+) - фото 332683
Моделі 90-х: як змінилася найсексуальніша чешка Єва Герцигова (18+) - фото 332684
Моделі 90-х: як змінилася найсексуальніша чешка Єва Герцигова (18+) - фото 332685
Моделі 90-х: як змінилася найсексуальніша чешка Єва Герцигова (18+) - фото 332686
Моделі 90-х: як змінилася найсексуальніша чешка Єва Герцигова (18+) - фото 332687

В цілому, за всю свою модельну кар'єру Єва Герцигова змогла прекрасно попрацювати з кращими фотографами, серед яких Пітер Ліндберг, Патрік Демаршелье, Паоло Роверс і багато інших не менш впливових персон. В різний час її фото неодноразово з'являлися в таких модних глянцях як Marie Claire, Sports Illustrated Swimsuit Issue, Tatler, V, GQ, Cosmopolitan.

Будинок, робота, сім'я, так багато справ! Мені треба більше часу! Чи можна це якось зробити?

Моделі 90-х: як змінилася найсексуальніша чешка Єва Герцигова (18+) - фото 332689
Моделі 90-х: як змінилася найсексуальніша чешка Єва Герцигова (18+) - фото 332690

Зараз Єва Герцигова любить здійснювати кінні прогулянки з фотокамерою, захоплюється ліпленням з глини посуду і сувенірів. Вона обожнює кулінарію, любить готувати сама, збирає різні кулінарні книги і рецепти, знає багато національних чеських страв і звичайно готує їх друзям і родичам.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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