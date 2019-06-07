Моделі 90-х: як змінилася найсексуальніша чешка Єва Герцигова (18+)

Єва Герцигова довела, що над нею не владний час / Athens Voice

Чарівна Єва Герцигова – одна з найвідоміших моделей 1990-х років, яка навіть зараз, попри вік і сім'ю, не покидає простори fashion-індустрії. Пропонуємо вам подивитися, як красуня виглядає зараз у свої 46 років!

Блондинка, сіро-блакитні очі, ідеальна фігура... Єву Герцигову вперто називають Мерилін Монро 1990-х. Її чеська краса, миттєво оцінена в Парижі, стала міжнародним надбанням, з роками не меркне і не змінюється під руками пластичних хірургів.

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У 17-річному віці красуня приїхала до чеської столиці і за порадою подруги пішла на кастинг модельного агентства. Популярність і славу чешці принесла перемога на конкурсі краси в Празі в 1989 році.

Після цього на неї посипалися пропозиції роботи. Вона уклала контракт з відомим брендом L`Oreal, працювала з найвідомішими фотографами і знімалася для найпопулярніших марок, включаючи Guess і Wonderbra. У Парижі почалася справжня модельна кар'єра Єви, вона швидко влилася в цей божевільний ритм і відразу ж змогла закохати в себе практично всіх модних дизайнерів і фотографів. Першою серйозною роботою в цій сфері стала зйомка для марки Miss Wonderbra в 1992 році.

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Зроблене фото прикрасило рекламну кампанію бренду, варто відзначити, що робота вийшла досить відвертою, адже Єва була в привабливій білизні. Сам плакат поділили на дві частини, з одного боку зображено фото з сексуальною моделлю, а з іншого напис: "Привіт, хлопчики".

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Красуня спробувала себе і в кіно. З 1992 року по 2013 вона знялася в семи картинах, включаючи "Між ангелом і бісом", "Дружина кращого друга", "Між минулим і майбутнім", "Модільяні" і "Ча-ча-ча".

Модель за довгі роки своєї роботи практично не змінилася. Згадати хоча б, якою вона була на показі Chanel в 1993 році і на шоу Victoria's Secret в 2001, і порівняти зі свіжими виходами Герцигової: залишається тільки захоплюватися і позаздрити. Хороша генетика, спорт, правильне харчування або все разом, можна тільки припускати.

Спекотні кадри Єви 18+

В цілому, за всю свою модельну кар'єру Єва Герцигова змогла прекрасно попрацювати з кращими фотографами, серед яких Пітер Ліндберг, Патрік Демаршелье, Паоло Роверс і багато інших не менш впливових персон. В різний час її фото неодноразово з'являлися в таких модних глянцях як Marie Claire, Sports Illustrated Swimsuit Issue, Tatler, V, GQ, Cosmopolitan.

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Зараз Єва Герцигова любить здійснювати кінні прогулянки з фотокамерою, захоплюється ліпленням з глини посуду і сувенірів. Вона обожнює кулінарію, любить готувати сама, збирає різні кулінарні книги і рецепти, знає багато національних чеських страв і звичайно готує їх друзям і родичам.

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