На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Моделі 90-х: як змінилася яскрава представниця "великої шістки" Тетяна Патітц (18+)
-
- 979
Німецька модель Тетяна Патітц менш відома за своїх суперколег із 90-х. Але вона геть не поступалась Кроуфорд, Кемпбелл, Тарлінгтон і Мосс. Пропонуємо вам подивитися, як красуня виглядає сьогодні у свої 53 роки!
Тетяні Патітц було 17, коли в одному з універмагів Стокгольма її помітив агент шведського відділення Elite. Їй запропонували контракт, і вона переїхала до Парижа. Там на одній з фотосесій модель познайомилася з відомим фешн-фотографом Пітером Ліндбергом і на довгі роки стала його музою.
Моделі 90-х: як змінилася легендарна фотомодель Нікі Тейлор (18+)
Модельна кар'єра Тетяни почалася в Парижі в 1983 році. 19-річна Патітц з'явилася на обкладинці британського Vogue. У 90 вона була однією з найбільш затребуваних і оплачуваних моделей світу. У 2000-х Тетяна працювала з Jean-Paul Gaultier і Chanel. Позувала для кампаній Escada і Ralph Lauren. А в середині 90-х Тетяна зіграла в 4 фільмах і телесеріалах.
Вже до 1987 року Тетяна заробила два мільйони доларів! У 1990 році на обкладинці січневого випуску Vogue з'явилися п'ять манекенниць: Крісті Терлінгтон, Наомі Кемпбелл, Сінді Кроуфорд, Лінда Євангеліста і Тетяна Патітц. Ця обкладинка знаменувала початок нової епохи в модельному бізнесі, так званої "ери супермоделей".
Слово "супермодель" увійшло в наше життя на початку 90-х, відразу після появи на обкладинці французького Vogue п'яти красунь. Патітц з її котячими очима і виразними вилицями вже тоді відрізнялася від інших моделей
Того ж року Тетяна Патітц разом з іншими супермоделями знялася в кліпі Джорджа Майкла Freedom. У 1992 році вона уклала контракт з виробником косметики Montail. У 1994 Тетяна разом з іншими знаменитими моделями знялася в скандальній рекламній кампанії People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) проти одягу з натурального хутра. Дівчат сфотографували оголеними, а слоган свідчив: "Я краще буду ходити голою, ніж в хутрі".
Головне в житті – це гармонія
Акторська кар'єра Тетяни почалася в 1990 році, коли вона зіграла саму себе у фільмі "Вогонь, лід і динаміт". У 1993 році вона виконала другорядну роль в знаменитій картині Філіпа Кауфмана "Сонце, що сходить" разом зі знаменитими акторами Шоном Коннері і Веслі Снайпсом. У 1994-му Тетяна знову з'явилася в ролі самої себе в комедії Роберта Олтмена "Висока мода". У 1998 році вона знялася у фільмі Катаріни Отто Beautopia.
У 1999 році Тетяна Патітц зіграла другорядну роль в картині Лі Х. Кацина "Законник". Також актриса брала участь в зйомках серіалу "Самотній хлопець", шоу Ларрі Сандерса і документальному фільмі Lost Angeles Eine Stadt zwischen Traum und Trauma.
Гарячі фото Тетяни Патітц 18+
Патітц завжди ігнорувала світські заходи, багато читала, писала вірші і була стурбована проблемами збереження навколишнього середовища. Проте її обличчя прикрасило дві сотні журнальних обкладинок. Вона працювала на показах Chanel, Calvin Klein і Chloé. Після відходу з професійного модельного бізнесу Патітц вирішила жити спокійним життям. Вона рідко відвідує світські тусовки, практично не з'являється на модних показах і живе на ранчо в Малібу зі своїм сином.
У мене в будинку живуть собаки, коти, канарки. Тож, купувати для інтер'єру дорогі розкішні речі просто непрактично
Патітц розводить коней і навіть опікується слоном в Лос-Анджелеському зоопарку. Двері її будинку завжди відкриті для родичів і друзів з усього світу: "Ми разом готуємо щось дуже просте, дивимося старе кіно, читаємо, милуємося зірками, а вранці снідаємо в маленьких кафе на березі або вирушаємо на кінну прогулянку".
До речі, Тетяна – чудова вершниця, їзду вона пізнала у віці шести років. В її стайні три чудові коні: Санні (білий окрас), Капріозо (рябий) і Прієто (вороний). Режим дня Тетяни наповнений ніжною турботою про своїх вихованців.
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:435 порад, які допоможуть забути про роботу вдома
-
20:30Кріпосна 2 сезон 15, 16 серія: дивитись онлайн захопливий серіал
-
20:20Так виглядає найчистіше озеро на планеті
-
20:12Mercedes-Benz показав дивовижний ретро-концепт
-
19:55Для Овнів – омлет: ідеальний сніданок для всіх знаків Зодіаку
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:44Xiaomi представила Mi9 Lite: пристойна автономність та NFC за розумні гроші
-
19:25Цей напій істотно покращує роботу мозку
-
19:14The Guardian назвав 100 найкращих фільмів XXI століття
-
18:50Дівчина з'їла свій перстень уві сні: її переслідували грабіжники
-
18:43Складено рейтинг найбрудніших міст у світі
-
18:21Моделі 90-х: як змінилася яскрава представниця "великої шістки" Тетяна Патітц (18+)
-
18:13Як їсти мало, не відчуваючи голоду: поради медиків
-
18:00Гороскоп на 17 вересня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:53Розсекречені документи щодо "місячних перегонів" між США та СРСР
-
17:43Торішні iPhone отримають одну з корисних функцій нових моделей
-
17:24Доньку Джона Траволти називали повною: вона виросла і втерла усім носа
-
17:14Анастасія Приходько покидає Юлію Тимошенко заради сцени
-
16:52Це може стати причиною осінньої депресії
-
16:46Жан Беленюк – чемпіон світу з греко-римської боротьби: як нардеп виграв золото
-
16:40Оголена Демі Мур прикрасила обкладинку глянцю: фото 18+
-
16:30Gabeli: Курган & Agregat випустили новий кліп, у якому знялась Даша Астаф'єва
-
16:21Дружина футболіста Динамо здивувала фото з пляжу
-
16:13У BMW пояснили, чому не планують оновлювати електрокар i3
-
18:21Моделі 90-х: як змінилася яскрава представниця "великої шістки" Тетяна Патітц (18+)
-
15:32Мінімальна зарплата 2020 в Україні зросте: названа сума
-
13:00ТЕСТ: Вгадай відомих акторів, яких не впізнати у гримі!
-
11:38Беверлі-Хіллз, 90210: пісня українця стала саундтреком продовження серіалу
-
07:14Volkswagen показала новий логотип: що означає змінений дизайн
-
00:35Танці з зірками 2019: хто покинув шоу у четвертому прямому ефірі
- 15 вересня
-
19:49Дівчина тижня: гаряча зірка Playboy Даша Трегубова, яка стала ведучою шоу X-фактор (18+)
-
16:50В Укрзалізниці показали найдорожчий плацкартний вагон: фото
-
14:15Інфраструктурна муза України: гаряча модель знов роздяглася на Новому мосту в Дніпрі (18+)
-
12:19Як змінився принц Гаррі: унікальні фото у його день народження
-
09:27X-фактор 10 сезон стартував: кого обрали судді на першому кастингу
-
08:16Погода в Україні 15 вересня: де буде найтепліше
- 14 вересня
-
21:23Видно, що не була свята: пишний бюст солістки гурту KAZKA розбурхав мережу (18+)
-
18:25Як відбілити зуби в домашніх умовах: прості поради
-
14:19ТОП-7 речей, які радимо тобі купити у вересні: базовий осінній чоловічий гардероб
-
12:21Нові пісні вересня: плейлист популярних треків тижня
-
08:15Як "совам" без проблем прокидатися вранці: поради
- 13 вересня
-
21:45Як виявити, що вона на вас запала: вчені назвали ознаки
-
18:10Коли фото – уже готовий мем: кумедні знімки тварин, які розсмішать вас до сліз
-
16:30Ситцеве весілля: привітання з 1 річницею одруження і найкращі подарунки парі
-
15:027 нових книг на Форумі видавців 2019, які варті вашої уваги
-
12:10ТЕСТ: наскільки ти програміст у душі?
-
11:15П'ятниця 13: прикмети і забобони, що не можна робити в цей день
-
07:18Погода в Україні 13 вересня: що чекати у чорну п'ятницю
- 12 вересня
-
23:57Маргарита Паша – Міс Україна 2019: біографія та пікантні фото красуні