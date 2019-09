Моделі 90-х: як змінилася яскрава представниця "великої шістки" Тетяна Патітц (18+)

Німецька модель Тетяна Патітц менш відома за своїх суперколег із 90-х. Але вона геть не поступалась Кроуфорд, Кемпбелл, Тарлінгтон і Мосс. Пропонуємо вам подивитися, як красуня виглядає сьогодні у свої 53 роки!

Тетяні Патітц було 17, коли в одному з універмагів Стокгольма її помітив агент шведського відділення Elite. Їй запропонували контракт, і вона переїхала до Парижа. Там на одній з фотосесій модель познайомилася з відомим фешн-фотографом Пітером Ліндбергом і на довгі роки стала його музою.

Модельна кар'єра Тетяни почалася в Парижі в 1983 році. 19-річна Патітц з'явилася на обкладинці британського Vogue. У 90 вона була однією з найбільш затребуваних і оплачуваних моделей світу. У 2000-х Тетяна працювала з Jean-Paul Gaultier і Chanel. Позувала для кампаній Escada і Ralph Lauren. А в середині 90-х Тетяна зіграла в 4 фільмах і телесеріалах.

Вже до 1987 року Тетяна заробила два мільйони доларів! У 1990 році на обкладинці січневого випуску Vogue з'явилися п'ять манекенниць: Крісті Терлінгтон, Наомі Кемпбелл, Сінді Кроуфорд, Лінда Євангеліста і Тетяна Патітц. Ця обкладинка знаменувала початок нової епохи в модельному бізнесі, так званої "ери супермоделей".

Слово "супермодель" увійшло в наше життя на початку 90-х, відразу після появи на обкладинці французького Vogue п'яти красунь. Патітц з її котячими очима і виразними вилицями вже тоді відрізнялася від інших моделей

Того ж року Тетяна Патітц разом з іншими супермоделями знялася в кліпі Джорджа Майкла Freedom. У 1992 році вона уклала контракт з виробником косметики Montail. У 1994 Тетяна разом з іншими знаменитими моделями знялася в скандальній рекламній кампанії People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) проти одягу з натурального хутра. Дівчат сфотографували оголеними, а слоган свідчив: "Я краще буду ходити голою, ніж в хутрі".

Головне в житті – це гармонія

Акторська кар'єра Тетяни почалася в 1990 році, коли вона зіграла саму себе у фільмі "Вогонь, лід і динаміт". У 1993 році вона виконала другорядну роль в знаменитій картині Філіпа Кауфмана "Сонце, що сходить" разом зі знаменитими акторами Шоном Коннері і Веслі Снайпсом. У 1994-му Тетяна знову з'явилася в ролі самої себе в комедії Роберта Олтмена "Висока мода". У 1998 році вона знялася у фільмі Катаріни Отто Beautopia.

У 1999 році Тетяна Патітц зіграла другорядну роль в картині Лі Х. Кацина "Законник". Також актриса брала участь в зйомках серіалу "Самотній хлопець", шоу Ларрі Сандерса і документальному фільмі Lost Angeles Eine Stadt zwischen Traum und Trauma.

Гарячі фото Тетяни Патітц 18+

Патітц завжди ігнорувала світські заходи, багато читала, писала вірші і була стурбована проблемами збереження навколишнього середовища. Проте її обличчя прикрасило дві сотні журнальних обкладинок. Вона працювала на показах Chanel, Calvin Klein і Chloé. Після відходу з професійного модельного бізнесу Патітц вирішила жити спокійним життям. Вона рідко відвідує світські тусовки, практично не з'являється на модних показах і живе на ранчо в Малібу зі своїм сином.

У мене в будинку живуть собаки, коти, канарки. Тож, купувати для інтер'єру дорогі розкішні речі просто непрактично

Патітц розводить коней і навіть опікується слоном в Лос-Анджелеському зоопарку. Двері її будинку завжди відкриті для родичів і друзів з усього світу: "Ми разом готуємо щось дуже просте, дивимося старе кіно, читаємо, милуємося зірками, а вранці снідаємо в маленьких кафе на березі або вирушаємо на кінну прогулянку".

До речі, Тетяна – чудова вершниця, їзду вона пізнала у віці шести років. В її стайні три чудові коні: Санні (білий окрас), Капріозо (рябий) і Прієто (вороний). Режим дня Тетяни наповнений ніжною турботою про своїх вихованців.

