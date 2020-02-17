Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення Голос країни

Моделі 90-х: як змінилася українська дівчина Бонда Ольга Куриленко

  • 289
Розкішна Оля Куриленко - фото 1
Розкішна Оля Куриленко / flickr

Фантастична Ольга Куриленко – франко-українська модель і актриса, яка підкорила Голлівуд і весь світ. Пропонуємо вам подивитися, як красуня виглядає сьогодні у свої 40 років.

Майбутня знаменитість народилася в місті Бердянськ, на березі Азовського моря. Родина жила в дуже обмежених умовах, в одній квартирі разом з бабусею, дідусем, дядьком, тіткою і двоюрідним братом Олі. Тому історію життя успішної артистки часто називають казкою про Попелюшку, яка втілилася в реальність.

Більше ностальгії: як змінилася спокуслива дружина президента Меланія Трамп (18+)

Куриленко у дитинстві - фото 386584
Куриленко у дитинстві

Коли Олі виповнилося 13 років, мама забрала її в Москву. У російській столиці жінка зуміла знайти високооплачувану роботу. Одного разу в столичному метро Ольгу помітив представник модельного агентства, запропонувавши взяти участь у кастингу. Коли чоловік дізнався, що дівчинці всього 13 років, пропозицій від агентства більше не надходило. Але думка про модельне майбутнє в Ольги залишилася. Незабаром дівчина записалася на курси, де готували моделей.

Моделі 90-х: як змінилася українська дівчина Бонда Ольга Куриленко - фото 386586
Юна Оля Куриленко - фото 386588
Юна Оля Куриленко
Моделі 90-х: як змінилася українська дівчина Бонда Ольга Куриленко - фото 386587

Через 2 роки Ольга Куриленко принесла в агентство Madison портфоліо, яке допомогла створити мама. Дівчину взяли на роботу. Куриленко, підписавши вигідний контракт, в 16 років вирушила до Парижа.

Я рада, що народилася в маленькому українському містечку Бердянськ і моє дитинство пройшло в умовах обмеженого простору. Якби я з'явилася на світ десь в Європі чи Америці, в родині з великим достатком, то ніколи б не досягла того, що маю зараз, у мене не було б такого завзяття і бажання. Мені шкода дітей, у яких з пелюшок є все. До чого їм прагнути?

Моделі 90-х: як змінилася українська дівчина Бонда Ольга Куриленко - фото 386589
Моделі 90-х: як змінилася українська дівчина Бонда Ольга Куриленко - фото 386590
Моделі 90-х: як змінилася українська дівчина Бонда Ольга Куриленко - фото 386591
Моделі 90-х: як змінилася українська дівчина Бонда Ольга Куриленко - фото 386592

Через кілька років завдяки працьовитості і завзятості красуня з України опанувала досконало французьку та англійську мову, а також уміння стильно одягатися. Не забувала вона і про головний тренд: внутрішній світ. Оля вбирала культуру, читаючи хороші книги, відвідуючи музеї і виставки, і все частіше стала з'являтися на обкладинках таких гламурних журналів, як Elle і Vogue.

Також вона стала обличчям кількох популярних модних брендів, працювала моделлю для Roberto Cavalli і Kenzo, її знімки були включені в каталог Victoria's Secret і зустрічалися навіть на білбордах в Нью-Йорку. У 1998 Ольга знялася у відеокліпі франко-алжирського співака і актора Фоделя Беллуа на композицію Tellement Je T'aime.

Гарячі фото Олі Куриленко 18+

Моделі 90-х: як змінилася українська дівчина Бонда Ольга Куриленко - фото 386596
Моделі 90-х: як змінилася українська дівчина Бонда Ольга Куриленко - фото 386594
Моделі 90-х: як змінилася українська дівчина Бонда Ольга Куриленко - фото 386597
Моделі 90-х: як змінилася українська дівчина Бонда Ольга Куриленко - фото 386595
Моделі 90-х: як змінилася українська дівчина Бонда Ольга Куриленко - фото 386598
Моделі 90-х: як змінилася українська дівчина Бонда Ольга Куриленко - фото 386599
Моделі 90-х: як змінилася українська дівчина Бонда Ольга Куриленко - фото 386600
Моделі 90-х: як змінилася українська дівчина Бонда Ольга Куриленко - фото 386601

Успішною дівчина була і в кіно. Роль в парі з Елайджей Вудом в кіноальманаху Париж, я люблю тебе змусила звернути на Ольгу увагу діячів кіно. Незабаром з її участю світ побачив такі фільми, як Змій, Хітмен і Макс Пейн. Але справжнім акторським тріумфом стала для Куриленко головна роль в серії бондіани Квант милосердя (2008), де Ольга виконала роль дівчина легендарного агента британської розвідки. Їй віддали перевагу серед понад 400 претенденток на роль, включаючи ізраїльську зірку Галь Гадот. У стрічці Ольга постала в образі співробітниці секретної служби Болівії, тому їй довелося вчити іспанську мову, до болю в м'язах тренуватися в спортзалі, освоїти безліч трюків і навчитися стріляти з рушниці.

Моделі 90-х: як змінилася українська дівчина Бонда Ольга Куриленко - фото 386602
Моделі 90-х: як змінилася українська дівчина Бонда Ольга Куриленко - фото 386603
Моделі 90-х: як змінилася українська дівчина Бонда Ольга Куриленко - фото 386604

Серед проєктів за участю актриси, що вийшли пізніше, був гостросюжетний бойовик Експат. У центрі його сюжету історія про екс-агента ЦРУ Бена (Аарон Екхарт), який виявив, що вся інформація про його існування знищена. Героїня Ольги очолювала команду ЦРУ. Зараз актриса продовжує активно зніматися в кіно і рекламі. Щодо особистого життя: у 2017 році у життя Ольги увійшов британо-аргентинський актор і режисер Бен Кура, який молодший за актрису на 9 років. Разом вони знялися також у 2019 у військовій драмі П'ятнадцять хвилин війни.

Читайте також: Моделі 90-х: як змінилася східна принцеса Ясмін Гаурі (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як і з чим носити чоловічі штани джоггери: 10 модних ідей у фото
  • Вчора, 16:54
  • 314
Дівчина тижня: гаряча модель Еллі Рід, яка обожнює роздягатися перед камерою (18+)
  • Вчора, 18:50
  • 1346
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2103497
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз