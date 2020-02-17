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Моделі 90-х: як змінилася українська дівчина Бонда Ольга Куриленко
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Фантастична Ольга Куриленко – франко-українська модель і актриса, яка підкорила Голлівуд і весь світ. Пропонуємо вам подивитися, як красуня виглядає сьогодні у свої 40 років.
Майбутня знаменитість народилася в місті Бердянськ, на березі Азовського моря. Родина жила в дуже обмежених умовах, в одній квартирі разом з бабусею, дідусем, дядьком, тіткою і двоюрідним братом Олі. Тому історію життя успішної артистки часто називають казкою про Попелюшку, яка втілилася в реальність.
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Коли Олі виповнилося 13 років, мама забрала її в Москву. У російській столиці жінка зуміла знайти високооплачувану роботу. Одного разу в столичному метро Ольгу помітив представник модельного агентства, запропонувавши взяти участь у кастингу. Коли чоловік дізнався, що дівчинці всього 13 років, пропозицій від агентства більше не надходило. Але думка про модельне майбутнє в Ольги залишилася. Незабаром дівчина записалася на курси, де готували моделей.
Через 2 роки Ольга Куриленко принесла в агентство Madison портфоліо, яке допомогла створити мама. Дівчину взяли на роботу. Куриленко, підписавши вигідний контракт, в 16 років вирушила до Парижа.
Я рада, що народилася в маленькому українському містечку Бердянськ і моє дитинство пройшло в умовах обмеженого простору. Якби я з'явилася на світ десь в Європі чи Америці, в родині з великим достатком, то ніколи б не досягла того, що маю зараз, у мене не було б такого завзяття і бажання. Мені шкода дітей, у яких з пелюшок є все. До чого їм прагнути?
Через кілька років завдяки працьовитості і завзятості красуня з України опанувала досконало французьку та англійську мову, а також уміння стильно одягатися. Не забувала вона і про головний тренд: внутрішній світ. Оля вбирала культуру, читаючи хороші книги, відвідуючи музеї і виставки, і все частіше стала з'являтися на обкладинках таких гламурних журналів, як Elle і Vogue.
Також вона стала обличчям кількох популярних модних брендів, працювала моделлю для Roberto Cavalli і Kenzo, її знімки були включені в каталог Victoria's Secret і зустрічалися навіть на білбордах в Нью-Йорку. У 1998 Ольга знялася у відеокліпі франко-алжирського співака і актора Фоделя Беллуа на композицію Tellement Je T'aime.
Гарячі фото Олі Куриленко 18+
Успішною дівчина була і в кіно. Роль в парі з Елайджей Вудом в кіноальманаху Париж, я люблю тебе змусила звернути на Ольгу увагу діячів кіно. Незабаром з її участю світ побачив такі фільми, як Змій, Хітмен і Макс Пейн. Але справжнім акторським тріумфом стала для Куриленко головна роль в серії бондіани Квант милосердя (2008), де Ольга виконала роль дівчина легендарного агента британської розвідки. Їй віддали перевагу серед понад 400 претенденток на роль, включаючи ізраїльську зірку Галь Гадот. У стрічці Ольга постала в образі співробітниці секретної служби Болівії, тому їй довелося вчити іспанську мову, до болю в м'язах тренуватися в спортзалі, освоїти безліч трюків і навчитися стріляти з рушниці.
Серед проєктів за участю актриси, що вийшли пізніше, був гостросюжетний бойовик Експат. У центрі його сюжету історія про екс-агента ЦРУ Бена (Аарон Екхарт), який виявив, що вся інформація про його існування знищена. Героїня Ольги очолювала команду ЦРУ. Зараз актриса продовжує активно зніматися в кіно і рекламі. Щодо особистого життя: у 2017 році у життя Ольги увійшов британо-аргентинський актор і режисер Бен Кура, який молодший за актрису на 9 років. Разом вони знялися також у 2019 у військовій драмі П'ятнадцять хвилин війни.
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