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Моделі 90-х: як змінилася спокуслива дружина президента Меланія Трамп (18+)
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Меланія Трамп – проста дівчина з провінційного містечка, яка домоглася кар'єрних висот, стала дружиною спочатку мільярдера, а потім і президента наймогутнішої держави у світі. Пропонуємо вам подивитися, як красуня виглядає сьогодні у свої 49 років.
Дружина Дональда Трампа народилася в 1970 році в словенському містечку Севніце, яке на той момент входив до складу Югославії.
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Батько Меланії, Віктор Кнавс, ремонтував і продавав старі автомобілі, а мама Амалія працювала на місцевій текстильній фабриці. У дитинстві Меланія Трамп жила в бідному районі, в багатоповерховому будинку, оточеному заводськими трубами. Сім'я Кнавс була доволі бідною.
В юності вона познайомилася з професійним фотографом Стане Єрко, який і переконав дівчину почати кар'єру в модельному бізнесі. Через пів року Меланія Кнавс злегка переробляє своє прізвище на західний манір і під ім'ям Меланія Кнаус їде спочатку в Мілан, а потім в Париж.
У другій половині 90-х років фото Меланії Трамп стали друкувати в Америці, куди дівчина переїжджає на постійне місце проживання і обживається в Нью-Йорку. Вона продовжує кар'єру моделі, а також пробує себе як актриса. Майбутня дружина Трампа Меланія з'являлася в комедії режисера і актора Бена Стілера Зразковий самець, проте в титрах імені молодої жінки не вказали.
Меланія Трамп не приховує, що зробила пластику, аби бути більш затребуваною у світі моди: змінила форму носа, збільшила губи і розмір грудей. Популярність принесли фотомоделі еротичні фотосесії для таких журналів, як GQ і Max. Досі в мережі можна зустріти її голі фото. Пізніше дівчина потрапляла на обкладинки друкованих видань Vogue, In Style, Glamour, Elle та багатьох інших.
У 2010 році Меланія запускає власну лінію ювелірних прикрас. Її іменна торгова марка поступово завойовує світ, причому крім власне коштовностей Трамп створює дизайн для наручних годинників, а також випускає парфумерію і косметичні засоби для жінок.
Меланія розмовляє п'ятьма мовами. І при цьому не має вищої освіти. Дивно, але факт. Університет вона кинула і поїхала жити і працювати в Париж, де вивчила французьку. У 1996 році Меланія знову змінила місце проживання, на цей раз вона взялася за підкорення самого Нью-Йорка. І ось, вільна англійська. До речі, саме в Нью-Йорку і відбулася та сама "оголена" фотосесія дівчини.
Гарячі фото Меланії Трамп 18+
Меланія і Дональд
Зустріч мільярдера і словенської красуні відбулася на одній з великосвітських вечірок в нью-йоркському клубі KitKat. На дворі стояв 1998 рік, Меланії на той момент виповнилося 28 років, Дональду було майже вдвічі більше, крім того, він був пов'язаний шлюбом з актрисою Марлою Мейплз. Модель була в курсі сімейного стану та легковажності бізнесмена (тим більше, що той з'явився на вечірку з супутницею), тому спочатку відкинула його знаки уваги. Але Трамп захопився нею не на жарт і в підсумку домігся її серця.
Цікаво, що первісток Трампа всього на сім років молодший за свою мачуху Меланію. Та й інші діти мільярдера не надто далеко пішли від неї за віком. Різниця ж між самим Трампом і його дружиною становить 24 роки. Але, схоже, це абсолютно не заважає їм ладити.
Меланія, як і багато успішних жінок, завзята прихильниця фітнесу. Вона любить кардіовправи, а також пілатес і великий теніс. Примітно, що перша леді не дотримується ніяких дієт, дозволяє собі їсти і смажене, і солодке, в тому числі своє улюблене морозиво. При цьому виглядає вона надзвичайно: при зрості 178 см її вага близько 60 кг.
Зараз Меланія Трамп займається благодійними проєктами, зокрема, її власною розробкою BeBest. З нею перша леді вже встигла побувати в країнах Африки і містах США. Програма спрямована проти цькування в мережі і в школах. Допомагає представниця Білого дому і тяжкохворим дітям.
І ще: Як виглядали Дональд і Меланія Трамп на початку 2000-х
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