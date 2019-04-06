Розквіт сексу в США: ексклюзивні фото американок з 80-х

Виявляється, у Сполучених Штатах Америки завжди було спекотно, адже, як бачимо на фотографіях, американки вже тоді були розкуті та гарячі. Подивіться, які красуні жили в Америці у середині минулого століття.

Дивіться, як виглядали дівчата та жінку у 80-х, 70-х та навіть 50-х роках минулого століття. Дізнайтеся, що вони носили та який макіяж наносили. Ці світлини показують їх справжніми, щасливими та дуже спокусливими. Ці фото зроблені у буремні часи, проте роздивлятися їх саме задоволення.

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Фотографії молоді, яка катається на роликах на Venice Beach, у Каліфорнії, зроблені з 1979 по 1980 фотографом Waring Abbott.

Цигаркові дівчата з 1950-х років. На першому фото – дві невідомі дівчата з Флориди, 1956 рік. Сучасний образ сигаретної дівчини розвивався в 1920-х роках з урбанізацією Америки. Вони користувалися популярністю до середини 1950-х років, коли стався підйом сигаретних машин.

А це відео танцювального стилю з 1965 року.

Канадський фотограф Блейк Сміт фотографував повсякденне життя, яким кишіли пляжі Іпанема, Леблон, Копакабана та інші пляжі в Ріо у 1978 році.

Керрол Бейкер зазнимкував казкову Джейн Харлоу у фільмі "Харлоу" 1965 року.

Танцівниця самби з Ріо-де-Жанейро, Бразилія, 1980 рік.

Леді-байкери, 1949 рік.

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