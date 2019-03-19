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Моделі 90-х: як змінилася сексуальна німкеня Хайді Клум (18+)
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Карколомна Хайді Клум – одна з найбільших моделей сучасності, кумир багатьох дівчат по всьому світу, а також предмет для обожнювання чоловічої половини населення. Пропонуємо вам подивитися, як змінилася красуня і як вона виглядає зараз у свої 45 років.
Все почалося з того, що батьки Хайді Клум до індустрії краси мали безпосереднє відношення. Мати працювала перукарем у хорошому салоні, а батько займався продажем косметики на посаді торгового представника. Природно, з ранніх років крутитися перед дзеркалом почала і маленька Хайді.
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Вже у 1992 році 18-річна Хайді Клум перемогла в національному конкурсі моделей. Їй вдалося обійти 25 тисяч суперниць! Призом за лідерство став вигідний контракт з відомим модельним агентством і участь у популярному телешоу.
Після появи на титульних сторінках журналів німецькій моделі запропонували контракти McDonald's, для мережі ресторанів якого вона рекламувала солодощі, а також відомий бренд Taft, магазини Douglas і кілька взуттєвих фірм. У цю зоряну для себе годину Хайді Клум випускала солодощі, колекційний одяг і ювелірні прикраси, яким давала своє ім'я.
Таке відчуття, що людей просто намагаються загнати у горезвісні 90-60-90. Виробники джинсів і знамениті дизайнери роблять одяг нульового розміру. Навіщо? Як хтось може бути нулем?
Є в активі Клум і такі гарячі фото 18+
На честь Хайді також назвали сорт троянди Rosa 'Heidi Klum Rose, а німецьке видання журналу Vogue в 2009 році присвятило моделі весь червневий номер; пошта Гренади (острівна держава на південному сході Карибського моря) випустила серію з трьох марок із зображенням Хайді. До того ж модель зіграла епізодичні ролі в популярних серіалах Секс у великому місті, Як я зустрів вашу маму, Відчайдушні домогосподарки.
Модель також розробила кілька ліній одягу, які представлені у відомому німецькому каталозі Otto. Вона створила два аромати: Heidi Klum і Me, які користуються величезним успіхом.
Я думаю, що завжди потрібно робити все, що від вас залежить; у той же час ви можете робити те, що ви можете зробити і вам не потрібно займатися самокатуванням через те, що ви щось не встигли
Хайді – дуже весела людина з чудовим почуттям гумору. Режисери часто пропонують їй зйомки в кіно і серіалах. Так у 2006 році на MTV вийшов Проект Подіум, який представила Хайді Клум. В рамках цього реаліті-шоу між собою змагалися молоді дизайнери. Клум – одна з продюсерів шоу. У 2008 році знаменитість увійшла у ТОП найбагатших моделей, а в 2011 отримала заслужене 39 місце в рейтингу найбільш впливових жінок світу.
Сім'я завжди на першому місці. Ви – єдине, що є у них
Сьогодні Хайді – одна з найуспішніших і найкрасивіших моделей Європи і світу. Вона продовжує багато зніматися для реклами, часто з'являється на обкладинках престижних глянців. Але все більше часу вона віддає бізнесу і дітям. З 2018 року модель у відносинах з німецьким музикантом Томом Каулітцом, який молодший за Хайді на 16 років.
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