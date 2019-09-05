Моделі 90-х: як змінилася перша у світі супермодель Дженіс Дікінсон (18+)

Муза Версаче, скандалістка, що привласнила собі титул першої супермоделі світу, "відьма" модельного бізнесу − це все Дженіс Дікінсон. Пропонуємо вам подивитися, як красуня виглядає сьогодні у свої 64 роки!

Дженіс Дікінсон народилася в 1955 році в Нью-Йорку. Її батько мав білоруське, а мати польське коріння. Дженіс росла в дуже тяжкій сімейній атмосфері: батько регулярно бив матір, ґвалтував її молодшу сестру і її саму. Пізніше вона згадувала, що батько був "монстром", а минуле загартувало її та зробило такою, якою вона є зараз. У 14 років Дженіс вирішила стати моделлю, але її не відразу прийняли в ці ряди. Агенти Ford Models відмовилися від співпраці з Дженіс через її екзотичну зовнішність: тоді в моді були блакитноокі блондинки.

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Шлях до вершини модної індустрії відкрила дівчині актриса і манекенниця Лорейн Бракко, яка познайомила "нестандартну" дівчину з директором паризької редакції журналу Vogue. Видання згодом 37 разів (!) публікувало фото Дженіс на обкладинці.

З Європи Дженіс Дікінсон повернулася у статусі зірки і з товстенним портфоліо під пахвою. Редактори Harper's Bazaar, Sports Illustrated, Elle, Cosmopolitan і інших глянців раптом забажали бачити красуню з тонкими вигинами тіла на своїх розворотах. Щоб підтримувати себе у формі, Дженіс дуже мало їла.

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У той час Дженіс була завсідником веселих вечірок Studio 54, клубу, відомого на весь світ оргіями і "наркотичною феєрією". Дженіс, не приховуючи своєї бісексуальності, зізнавалася, що кохалася просто в клубі з багатьма колегами-супермоделями.

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Для будинків моди Версаче, Кельвіна Кляйна, Валентино вона стала справжньою музою. Працьовитість Дженіс і постійно зростаюча популярність, звели її в ранг найбільш високооплачуваних моделей. Другий виток слави Дженіс Дікінсон припав на 2000-ті, коли вона стала суддею популярного шоу "Топ-модель по-американськи". Пізніше вона запустила своє реаліті-шоу "Модельна школа відьми Дженіс", яке успішно проіснувало три роки.

Дженіс ніколи не приховувала, що після 30 років міцно здружилася з косметологами і пластичними хірургами. Якщо топмодель і зберегла колишню стрункість (64 кг при зрості 178 см), то від корекції зовнішності відмовитися не може. Скальпель лікаря пройшовся не тільки обличчям, а й іншими частинами її тіла.

В автобіографічній книзі Дженіс відверто розповіла, що зустрічалася не тільки з хлопцями. Вона крутила короткострокові романи з моделлю Джією Каранджі, яка померла від передозування наркотиків, колишньою дружиною Стівена Сігала Келлі ЛеБрок, співачкою і подругою Дольфа Лундгрена Грейс Джонс.

Життя Дженіс Дікінсон надзвичайно епатажне мало не від самого народження. Вона не боялася залучати до себе увагу преси і громадськості навіть у в двадцять років, і в цьому може цілком позмагатися з будь-якою іншою голлівудською зіркою. Поважний вік Дженіс Дікінсон практично нерозпізнаний завдяки гарній роботі пластичних хірургів.

Сьогодні Дікінсон займається своїм модельним агентством і іноді згадує бурхливе минуле, зустрічаючи папараці в купальнику або виставляючи стрункі ніжки напоказ. З 2016 вона вчетверте вийшла заміж: її обранцем став психіатр Роберт Джернер.

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