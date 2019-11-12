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Моделі 90-х: як змінилася ідеальна Карлі Клосс (18+)
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Життя Карлі Клосс – ідеальна історія про красиву, розумну і смішливу принцесу, яка затребувана в роботі, кохана в стосунках і практично обожнена найкращими будинками мод світу. І хоча красуня у 90-х тільки народилася, її зірковий шлях розпочався з самого дитинства.
До модельної індустрії Клосс була захоплена балетом і успішно навчалася в академії Caston's. Робота біля станка і танці в пуантах, за словами дівчини, допомогли їй добитися постави і рівноваги, які необхідні для успішної роботи на показах.
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Перший досвід в модельному бізнесі відбувся у 1999 році. Вона знялася для обкладинки журналу Scene Magazine в Чикаго, де народилася. У той час дівчина співпрацювала з чиказьким підрозділом агентства Elite, яке відправило фото зі зйомок в нью-йоркський офіс. Вони і перевезли майбутню супермодель у Велике яблуко.
Першою роботою на новому місці для Клосс стала фотосесія для дитячої лінійки модного бренду Abercrombie. Їй пощастило працювати з Брюсом Вебером, відомим рекламними кампаніями для Calvin Klein, Ralph Lauren, Versace і інших брендів. На початку 2008 Карлі переходить в нове агентство NEXT Management, яке відкрило світові Аню Рубік, Петру Нємцову, Ізабель Фонтану і інших зірок подіуму першої величини.
Уже в 2007 вона вперше з'явилася на обкладинці Teen Vogue. Потім взяла участь в рекламних кампаніях таких відомих марок, як Nina Ricci, Bvlgari, Gap, Pringle of Scotland і American Eagle. Карлі брала участь в показах таких світових брендів, як Calvin Klein, Gucci, Chanel, Marc Jacobs, Zac Posen, Givenchy, Valentino, Versace, Carolina Herrera, Doo.Ri, Rebecca Taylor, Marni, Pringle of Scotland і Emilio Pucci. У 2011 році Карлі Клосс увійшла в список найкращих і найбільш затребуваних моделей за версією сайту models.com і зайняла там почесне третє місце нарівні з Анею Рубік. У цьому ж році вона вперше взяла участь показі білизни Victoria's Secret Fashion Show.
У грудні 2012 року після зйомок для італійського Vogue пішли чутки про надмірну худорбу моделі і навіть звинувачення в пропаганді анорексії, після чого фотографія була видалена з сайту видання. У 2014 році дівчина стала обличчям рекламної кампанії Donna Karan. На церемонії People Magazine Awards була визнана кращою моделлю 2014 року. В цьому ж році стала обличчям парфуму від Chanel і брала участь в показах Jean Paul Gaultier, Carolina Herrera і Oscar de la Renta. У березні косметичний бренд L'Oreal Paris оголосив про співпрацю з моделлю. Тайра Бенкс назвала Карлі Клосс своєю улюбленою сучасною моделлю за її унікальну, незвичайну красу.
Гарячі фото Карлі Клосс 18+
Дівчина працювала невтомно, вона знялася в рекламі для Donna Karan, Nina Ricci, Chloé, Lacoste, Alexander McQueen, Hermès і для сотні інших брендів. Також Карлі стала обличчям аромату Lola від Марка Джейкобса і регулярно брала участь в модних показах найзнаменитіших модних будинків і дизайнерів, серед яких Карл Лагерфельд, Givenchy, Gucci, Valentino, Louis Vuitton, Versace та ін.
У жовтні 2018 року Клосс підтвердила, що стане суддею і виконавчим продюсером шоу Подіум, дітища Хайді Клум. Модель поділилася, що дуже схвильована брати участь в шоу, яке служить відправною точкою для початківців американських дизайнерів, які переслідують свої творчі та підприємницькі мрії. Перші серії шоу c великим успіхом вийшли в березні 2019 року.
Благодійна діяльність зараз займає важливе місце в житті супермоделі. Карлі регулярно бере участь в різних благодійних заходах і акціях. Дівчина навіть заснувала власний фонд, який займається збором коштів для хворих на СНІД. Домігшись всесвітньої популярності, Карлі Клосс не втратила свою безпосередність. Дівчина має легкий і сміхотливий характер, який притягує до неї оточуючих. Модель із задоволенням спілкується зі своїми шанувальниками і любить ділитися особистими фото в Instagram.
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