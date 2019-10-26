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20 голлівудських зірок, які зіграли в серіалі Друзі
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Серіал "Друзі" ніколи не виходить з моди – глядачі різного віку обожнюють цих персонажів. Згадаймо й інших акторів, які з'являлися на екрані у цьому популярному телешоу!
Глядачі серіалу "Друзі" спостерігали за повсякденним життям Моніки, Рейчел, Фібі, Росса, Чендлера та Джої. Проте, окрім головних акторів, час від часу до основного складу приєднувалися й знамениті голлівудські актори: Бред Пітт, Денні Де Віто, Крістін Девіс, Дакота Феннінг, Вайнона Райдер та інші.
І ще: О-май-гад! 10 найприкольніших цитат Чендлера Бінга із серіалу ДРУЗІ
Алек Болдуїн
Денні Де Віто
Джордж Клуні
Брюс Уілліс
Робін Вільямс
Ральф Лорен
Гері Олдмен
Бред Пітт
Джулія Робертс
Вайнона Райдер
Сьюзан Сарандон
Крістін Девіс
Дакота Феннінг
Сара Фергюсон
Джефф Голдблюм
Чарлтон Хестон
Ель Макферсон
Том Селлек
Чарлі Шин
Брук Шилдс
До теми: Зірки серіалу Друзі знову возз'єднались: нові фото улюблених акторів
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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