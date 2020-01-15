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Моделі 90-х: як змінилася ефектна дружина Сталлоне Дженніфер Флавін (18+)
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Дженніфер Флавін, яка є дружиною героя бойовиків Сильвестра Сталлоне, у свій час блищала на подіумі. Пропонуємо вам подивитися, як красуня виглядає сьогодні у свої 51.
Сім'я Дженніфер Флавін була багатодітною. У неї є дві старші сестри і чотири брати. Жили бідно, тож уже в підлітковому віці Дженніфер доводилося підробляти. Вона мила підлогу, посуд, також працювала продавцем. Вищої освіти не отримала.
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У 1987 році її помітили скаути модельного агентства, які запропонували високій, стрункій і ефектній дівчині зніматися для реклами. Вона почала кар'єру як фотомодель.
Паралельно стала брати участь в кастингах голлівудських фільмів. У 1990 році їй вдалося знятися у фільмі Рокі 5. У тому ж році зіграла невеликі ролі в картинах The No Name Gang і Bar Girls. У 2000 зайнялася бізнесом. Флавін є співзасновником компанії з виробництва косметики для догляду за шкірою.
Дженніфер Флавін і Сильвестр Сталлоне вперше зустрілися в 1988 році, вже через кілька годин після знайомства двадцятирічна модель погодилася піти разом з 42-річним іменитим актором. Вона була закохана в нього заочно, напевно, дивилася фільми з його участю і захоплювалася, марила ним.
Завдяки славі та грошам Сильвестр Сталлоне з легкістю купував "ляльок", він дарував їм дорогі подарунки, виписував чеки на величезні суми, і всі практично без винятку грали з ним в любов. Але рано чи пізно така передбачуваність дівчат набридає, ось і Сталлоне захотілося чогось справжнього, того, чого не купиш за гроші. І ось, відомий голлівудський актор зустрічає Дженніфер Флавін. Ця дівчина змогла переконати Сильвестра в тому, що любов існує, але щасливі вони були недовго, всього лише шість років він зміг тримати себе в шорах і не задивлятися на інших дівчат, а потім його понесло...
Флавін вгробила весь найбільших гардероб Сталлоне, перерізала всі його сорочки, піджаки, штани і навіть туфлі, після чого з'їхала з особняка, в якому вони так довго були щасливі один з одним. Згодом пара знову зійшлася. У Дженніфер і Сталлоне три дочки. І всі три дівчини надзвичайно вродливі, коли Сильвестра Сталлоне виходить у світ зі своєю дружиною і дочками, все нескінченно захоплюються ними, а він, безсумнівно, гордий не тільки своїм вибором дружини, а й чудовими дітьми, які народилися в любові.
До слова сказати, до весілля Сталлоне і Флавін дружили і зустрічалися протягом дев'яти років. Зрештою справа закінчилася весіллям, а сама Флавін стала для актора головною любов'ю і музою, яка подарувала йому трьох дітей.
Гарячі фото Дженніфер Флавін:
Наразі Дженніфер Флавін вже 51. Однак і сьогодні вона виглядає просто приголомшливо. Звичайно, вікові зміни вже не приховати жодними засобами, проте для своїх років вона виглядає дуже молодо, мабуть, навіть не гірше за багатьох голлівудських красунь, тому акторові можна тільки позаздрити, і привітати його з тим, що протягом стількох років він живе зі своєю дружиною і демонструє всім, наскільки міцною може бути любов навіть в акторському середовищі.
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