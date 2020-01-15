Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020

Моделі 90-х: як змінилася ефектна дружина Сталлоне Дженніфер Флавін (18+)

  • 2330
Дженніфер Флавін - фото 1
Дженніфер Флавін / speakerscorner

Дженніфер Флавін, яка є дружиною героя бойовиків Сильвестра Сталлоне, у свій час блищала на подіумі. Пропонуємо вам подивитися, як красуня виглядає сьогодні у свої 51.

Сім'я Дженніфер Флавін була багатодітною. У неї є дві старші сестри і чотири брати. Жили бідно, тож уже в підлітковому віці Дженніфер доводилося підробляти. Вона мила підлогу, посуд, також працювала продавцем. Вищої освіти не отримала.

І ще: Моделі 90-х: як змінилася зваблива фотомодель Енджі Еверхарт (18+)

У 1987 році її помітили скаути модельного агентства, які запропонували високій, стрункій і ефектній дівчині зніматися для реклами. Вона почала кар'єру як фотомодель.

Моделі 90-х: як змінилася ефектна дружина Сталлоне Дженніфер Флавін (18+) - фото 379833

Моделі 90-х: як змінилася ефектна дружина Сталлоне Дженніфер Флавін (18+) - фото 379834

Паралельно стала брати участь в кастингах голлівудських фільмів. У 1990 році їй вдалося знятися у фільмі Рокі 5. У тому ж році зіграла невеликі ролі в картинах The No Name Gang і Bar Girls. У 2000 зайнялася бізнесом. Флавін є співзасновником компанії з виробництва косметики для догляду за шкірою.

Дженніфер Флавін і Сильвестр Сталлоне вперше зустрілися в 1988 році, вже через кілька годин після знайомства двадцятирічна модель погодилася піти разом з 42-річним іменитим актором. Вона була закохана в нього заочно, напевно, дивилася фільми з його участю і захоплювалася, марила ним.

Моделі 90-х: як змінилася ефектна дружина Сталлоне Дженніфер Флавін (18+) - фото 379838
Моделі 90-х: як змінилася ефектна дружина Сталлоне Дженніфер Флавін (18+) - фото 379837
Моделі 90-х: як змінилася ефектна дружина Сталлоне Дженніфер Флавін (18+) - фото 379836

Завдяки славі та грошам Сильвестр Сталлоне з легкістю купував "ляльок", він дарував їм дорогі подарунки, виписував чеки на величезні суми, і всі практично без винятку грали з ним в любов. Але рано чи пізно така передбачуваність дівчат набридає, ось і Сталлоне захотілося чогось справжнього, того, чого не купиш за гроші. І ось, відомий голлівудський актор зустрічає Дженніфер Флавін. Ця дівчина змогла переконати Сильвестра в тому, що любов існує, але щасливі вони були недовго, всього лише шість років він зміг тримати себе в шорах і не задивлятися на інших дівчат, а потім його понесло...

Моделі 90-х: як змінилася ефектна дружина Сталлоне Дженніфер Флавін (18+) - фото 379840
Моделі 90-х: як змінилася ефектна дружина Сталлоне Дженніфер Флавін (18+) - фото 379839

Флавін вгробила весь найбільших гардероб Сталлоне, перерізала всі його сорочки, піджаки, штани і навіть туфлі, після чого з'їхала з особняка, в якому вони так довго були щасливі один з одним. Згодом пара знову зійшлася. У Дженніфер і Сталлоне три дочки. І всі три дівчини надзвичайно вродливі, коли Сильвестра Сталлоне виходить у світ зі своєю дружиною і дочками, все нескінченно захоплюються ними, а він, безсумнівно, гордий не тільки своїм вибором дружини, а й чудовими дітьми, які народилися в любові.

Моделі 90-х: як змінилася ефектна дружина Сталлоне Дженніфер Флавін (18+) - фото 379842
Моделі 90-х: як змінилася ефектна дружина Сталлоне Дженніфер Флавін (18+) - фото 379843
Моделі 90-х: як змінилася ефектна дружина Сталлоне Дженніфер Флавін (18+) - фото 379844

До слова сказати, до весілля Сталлоне і Флавін дружили і зустрічалися протягом дев'яти років. Зрештою справа закінчилася весіллям, а сама Флавін стала для актора головною любов'ю і музою, яка подарувала йому трьох дітей.

Гарячі фото Дженніфер Флавін:

Моделі 90-х: як змінилася ефектна дружина Сталлоне Дженніфер Флавін (18+) - фото 379846
Моделі 90-х: як змінилася ефектна дружина Сталлоне Дженніфер Флавін (18+) - фото 379847
Моделі 90-х: як змінилася ефектна дружина Сталлоне Дженніфер Флавін (18+) - фото 379848

Наразі Дженніфер Флавін вже 51. Однак і сьогодні вона виглядає просто приголомшливо. Звичайно, вікові зміни вже не приховати жодними засобами, проте для своїх років вона виглядає дуже молодо, мабуть, навіть не гірше за багатьох голлівудських красунь, тому акторові можна тільки позаздрити, і привітати його з тим, що протягом стількох років він живе зі своєю дружиною і демонструє всім, наскільки міцною може бути любов навіть в акторському середовищі.

Більше ностальгії: Діамантова рука: що стало з акторами фільму нашого дитинства

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гнучкий ноутбук й авто від Sony: найкрутіші гаджети, представлені на CES 2020
  • 13 cічня, 12:14
  • 744
Привітання з Днем ангела: найкращі побажання українською на іменини
  • Вчора, 17:15
  • 186623
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2018298
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз