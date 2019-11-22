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Діамантова рука: що стало з акторами фільму нашого дитинства
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Фільм Діамантова рука вийшов у кінотеатрах вже 51 рік тому. І за цей час його актори дуже сильно змінилися і знялися в багатьох інших фільмах. Сьогодні ви дізнаєтеся, як склалося життя улюблених акторів після цього фільму.
Діамантова рука – один з найпопулярніших і найбільш цитованих фільмів в історії кіно. У 1968 році він став лідером прокату і увійшов до п'ятірки найкращих картин за всю історію радянського кінематографа.
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Юрій Нікулін
Юрій Нікулін дебютував в кіно пізно – в 36 років – у фільмі Олександра Файнциммера Дівчина з гітарою, де зіграв піротехніка. А ще до того, як зіграти Семена Горбункова в Діамантовій руці, Нікулін встиг прославитися роллю алкоголіка Балбеса з тріо шахраїв – Боягуза, Балбеса і Бувалого – в комедіях того ж Гайдая. "Глядачі його вважали людиною, яка любить прикластися до пляшки", – розповідає кінокритик Людмила Бахтіна. – "Підходили і без натяків пропонували випити. І ще за ним закріпився ярлик певного амплуа – такий дурник, недотепа. Він заважав йому реалізувати повністю свій акторський потенціал".
Коли Нікулін знімався в Діамантовій руці, він уже працював клоуном в Союздержцирку. І йому там пішли назустріч – дали відпустку на цілих пів року (картина знімалася і в Москві, і в Баку).
Анатолій Папанов
У Анатолія Папанова, що зіграв в картині контрабандиста Льоліка, молоді роки були непростими. "Коли він працював на московському заводі, один зі співробітників вкрав кілька деталей, – розповідає кінознавець Іван Яків. – І поки шукали винного, Папанова зі всією бригадою посадили в Бутирку. Він просидів за ґратами дев'ять діб. А коли повернувся додому, його зустрів розлючений батько. Він не став слухати сина і обрушився на нього з побоями. Папанов потім довго не міг в себе прийти". У 19 років він пішов на фронт, звідки повернувся посивілим. Одного разу під час бою близько від нього розірвався снаряд, Папанов знепритомнів... Актора не стало в 64 роки – 5 серпня 1987 року.
Андрій Миронов
Актор, для якого Діамантова рука стала одним з перших відомих фільмів. І актор, чиє життя тривало всього 46 років. Але за своє життя він знявся ще в декількох відомих фільмах. Перша роль (Гарік) зіграна 24 червня 1962 року в спектаклі 24 години на добу Олега Стукалова. Постановник А. Крюков. Остання роль в театрі, в спектаклі Тіні М.Є. Салтикова-Щедріна (Постановник Андрій Миронов, художник Олег Шейнціс, композитор А.Л. Кремер). Виступав як артист і співак на естраді і телебаченні.
Ніна Гребешкова
Ніна Павлівна Гребешкова – актриса радянського кіно і театру, що отримала всесоюзну популярність після участі в фільмах Леоніда Гайдая Діамантова рука, Кавказька полонянка, або Нові пригоди Шурика. Зніматися в кіно Ніна почала вже на першому курсі. Її дебют – епізод в картині Сміливі люди, де вона зіграла дівчинку з лялькою. Після показу фільму весь провулок Гагарінський, де жила Ніна Гребешкова, вважав її кінозіркою. Так почалася творча біографія артистки.
Нонна Мордюкова
Свою першу кінороль, яка відразу принесла їй офіційне визнання і всенародну любов, Нонна Мордюкова зіграла, ще навчаючись на 2 курсі, у фільмі Сергія Герасимова Молода гвардія (1948, Мордюкова – героїня краснодонського підпілля Уляна Громова). У цій ролі чорнокоса красуня-козачка була ще трохи скутою, що, проте, не заважало їй з хвилюючою емоційністю зіграти в трагедійних сценах фільму.
Володимир Гуляєв
Володимир Гуляєв був дуже простий у спілкуванні – під час численних зустрічей з глядачами, які відбулися в Палацах культури Самари і Самарської області, він охоче відповідав на численні розпитування. Так, наприклад, розповів, що пісня, яку виконував його герой Журченко – самозакоханий пошляк з фільму Весна на Зарічній вулиці народилася експромтом. Такі куплети Володимир чув до війни в рідному дворі. Володимир був життєрадісною людиною. Гуляєв не соромився виступати на зустрічах із глядачами в найвіддаленіших клубах і Будинках культури.
Світлана Світлична
Світлана Світлична – актриса лірико-драматичного обдарування (Любити, Непідсудний, Тримайся за хмари, Їм підкоряється небо, Сімнадцять миттєвостей весни, Куховарка), знайшла величезну популярність, завдяки блискучому виконанню гострохарактерної ролі Анни Сергіївни в популярній комедії Леоніда Гайдая Діамантова рука.
Леонід Каневський
З одинадцяти років він хотів стати артистом і, коли йому виповнилося сімнадцять, поїхав до Москви. Вступив до Театрального училища імені Б.В. Щукіна, де займався на курсі Віри Львової. З 1961 року грав у Московському театрі імені Ленінського комсомолу, головним режисером якого в 1963 році став Анатолій Ефрос – його актор і вважає своїм учителем. З 1967 року – актор театру на Малій Бронній.
Роман Філіппов
Роман Філіппов – відомий радянський актор кіно і театру, автор пісень до кінофільмів, удостоєний звань Заслужений артист Білоруської РСР і Заслужений артист РРФСР. А народився актор 24 січня 1936 року в місті Сімферополь.
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