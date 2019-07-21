Модель Кендалл Дженнер вразила абсолютно голими фото (18+)

Популярна модель Кендалл Дженнер опинилась у центрі уваги мережі через чорно-білі світлини, на яких вона позує без одягу. Інтимні місця прикривають лише чорні квадрати.

23-річна американська модель та зірка реаліті-шоу про життя родини Кардашян Кендалл Дженнер може позмагатись зі своєю сестрою Кім у екстравагантних фотосесіях. Цього разу юна красуня погодилась на ню, поставши перед шанувальниками зовсім без одягу. Ефектні знімки з'явились на профілі Кендалл в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 114 мільйонів осіб. До того ж, дівчина зізналась, що у підлітковому віці страждала від проблем зі шкірою і навіть не хотіла виходити з дому, а зараз задоволена собою.

І ще: Міс Всесвіт 2012 похизувалась ідеальною фігурою (фото)

Автор фото: instagram.com/mertalas

Читайте також: Чимось на Винника подібний: Влад Яма кардинально змінив образ