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Модель Кендалл Дженнер вразила абсолютно голими фото (18+)

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Кендалл Дженнер роздяглась для фото - фото 1
Кендалл Дженнер роздяглась для фото / instagram.com/kendalljenner

Популярна модель Кендалл Дженнер опинилась у центрі уваги мережі через чорно-білі світлини, на яких вона позує без одягу. Інтимні місця прикривають лише чорні квадрати.

23-річна американська модель та зірка реаліті-шоу про життя родини Кардашян Кендалл Дженнер може позмагатись зі своєю сестрою Кім у екстравагантних фотосесіях. Цього разу юна красуня погодилась на ню, поставши перед шанувальниками зовсім без одягу. Ефектні знімки з'явились на профілі Кендалл в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 114 мільйонів осіб. До того ж, дівчина зізналась, що у підлітковому віці страждала від проблем зі шкірою і навіть не хотіла виходити з дому, а зараз задоволена собою.

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Модель Кендалл Дженнер вразила абсолютно голими фото (18+) - фото 342324

Модель Кендалл Дженнер вразила абсолютно голими фото (18+) - фото 342325

Модель Кендалл Дженнер вразила абсолютно голими фото (18+) - фото 342326

Автор фото: instagram.com/mertalas

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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