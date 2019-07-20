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Чимось на Винника подібний: Влад Яма кардинально змінив образ
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Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам!
Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.
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Цього разу почнемо з розкішної Алли Костромічової, яка ділиться світлинами зі зйомок популярного проекту "Топ-модель по-українськи" в Туреччині. Не звернути увагу на її довжелезні ноги – неможливо, тому не дивно, що її підписники буквально засипали модель компліментами. "Просто неймовірно! Просто ВАУ!", "Ноги просто безкінечні! Яка потрібна величезна праця, аби бути в такій неймовірній формі!", "Ви просто чудова, надихаєте на самовдосконалення!", "Це неймовірно гарно!". А що б ви написали їй під фото?
Місячне затемнення від DJ NANA виглядає саме так! В принципі, ми вже не дивуємось, коли Настя ділиться зі своїми прихильниками оголеними фотографіями. Втім, не такі цікаві світлини, як коментарі під ними: "Біленька серветка тут зайва!", "Як завжди неймовірна!", "Соковита", "Частіше б такі затемнення", "Ох же ж цей телефон... чого лише йому не дозволено побачити". Підозрюємо, що це лише один зі 100500 кадрів, знятих для того, аби прихильникам стало спекотно.
Пам'ятаєте Дмитра Черкасова? Якщо ні, то ми нагадаємо. Це учасник шоу Холостяк, який відомий завдяки своїм здобуткам у плаванні. Кілька днів тому його дружина Олександра вирішила теж випробувати додаток FaceApp. Причому, результат настільки сподобався їй, що вона написала про те, що "хоче зустріти" з Дмитром старість. На жаль, прихильники Холостяка не поділяють думку його дружини: "Черкасов і в молодості, і в старості – чудовий, а дружина – жахлива і так, і зараз", але були й ті, хто зауважив, що ця пара мило виглядатиме і на старості "Симпатичні старці".
Надя Дорофєєва уміє спокушати та зваблювати навіть тоді, коли вона повністю одягнена. Принаймні, коментарі під цим фото свідчать про те, що її прихильники готові віддано та безупинно засипати популярну співачку теплими словами: "Оооу, як спекотно", "Ти – Всесвіт", "Найкращий джедай, якого я бачила", "Божественна". Навіть сперечатися з її фанатами не будемо ;)
Відберіть хтось у Тіни Кароль смартфон, адже вона не зупиняється ані на мить. Цього тижня співачка виклала низку спекотних фото, які не оминули увагою її прихильники: "Тіночка, вау! Красуня, сексі вау!", "Тіна, що ж ти робиш з нами?", "Тіна, це дуже гаряяяяяяче", "Сміливо і красиво", але були й не вельми приємні слова: "Тіна, не коси під Настю! Все одно не вийде!", "Навіщо так нескромно для такого рівня творчої особистості та статусу?".
Влад Яма просто приголомшив кардинальною зміною образу. Популярний на всю Україну танцюрист добряче заріс, і тепер може похизуватися неабиякою шевелюрою. Втім, перейматися не слід, адже це його образ для фільму, в якому він знявся. Стрічка називається "Пограбування по-українськи", а Влад у ній грає йога. А коли ми заглянули до коментарів, то виявили, що є один момент, який уже бісить фанатів Ями: "Волосся – це добре, а бородатість – уже набридла". Ми підозрювали, що так буде, але ж не так швидко. Була ще низка інших коментів: "Чимось на Винника подібний. Небезпечно", "Влад, а вам пасує волосся. Дещо екстравагантне".
Наостанок залишимо вас з філософом Віталіком Козловським, котрий не втомлюється виписувати щось ну дуже розумне на своїй сторінці в Instagram. Щоправда, фото він підібрав не вельми вдале, що й розкритикували його підписники: "Поза альфа-самця?", "Ваші пози завжди неочікувані. Цікаво, що скаже фахівець з мови тіла?", "Тааа, ваш фотограф уміє підбирати ракурси", "Фотошоп".
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