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Міс Всесвіт 2012 похизувалась ідеальною фігурою (фото)

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Олівія Калпо у бікіні - фото 1
Олівія Калпо у бікіні / instagram.com/oliviaculpo

Популярна модель Олівія Калпо потішила фанатів новими спекотними фото. Цього разу красуня показала стрункі форми у бікіні.

27-річна американська модель і переможниця конкурсу Міс Всесвіт 2012 Олівія Калпо активно веде свій профіль в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать понад 4 млн підписників, і це не дивно, адже вона майже щодня ділиться карами зі своїх буднів, зйомок та світських заходів.

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Зараз у красуня відпустка, яка неможлива без сонячних фото у мінімальній кількості вбрання. Недавній пост Олівії це лише підтверджує, адже на свіжих фото вона позує у купальнику та сорочці. А 97 тисяч лайків за лічені години говорять про те, що фанати у захваті.

Міс Всесвіт 2012 похизувалась ідеальною фігурою (фото) - фото 342301

Міс Всесвіт 2012 похизувалась ідеальною фігурою (фото) - фото 342302

Міс Всесвіт 2012 похизувалась ідеальною фігурою (фото) - фото 342303

Джерело всіх фото: instagram.com/oliviaculpo

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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