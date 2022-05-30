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Місце, де тисячі українців рятуються від війни: Антитіла виступили на вокзалі у Києві

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Антитіла виступили під час марафону #SaveUkraine - фото 1
Антитіла виступили під час марафону #SaveUkraine / instagram.com/antytila_official

Відомий гурт Антитіла влаштував неймовірним перформанс на Київському вокзалі, де виконав щемливий трек "Hello". І локація, і пісня були вибрані не просто так. Це варто побачити!

У рамках благодійного телемарафону #SaveUkraine на підтримку України гурт "Антитіла" виступив на вокзалі у Києві з потужною піснею "Hello". Локацію було обрано тому, що це місце, де тисячі українців рятуються від війни. Відео вже з'явилось на офіційній сторінці музикантів в інстаграмі та не залишило байдужими прихильників.

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Ми обов'язково переможемо та будемо чекати всіх вдома, – наголошують "Антитіла". А на записі можна побачити не лише кадри з виступу, а й життя столичного вокзалу у ці важкі місяці, коли українцям довелось покидати домівки та рідних людей.

Текст пісні Антитіла – Hello:

Я сам на сам, ранкова тиша,
У ній – весь світ, і кожна людина.
Я все віддам, я все залишу,
Верни на мить моїх.
Тих кого недолюбив,
І тих, кому я не встиг,
Сказати важливе.

Hello! Це новий світанок.
Hello! Вітається з нами.
Hello! Він кличе нас далі.
Hello!
У скроні віє подих нової весни,
Життя починає!
Життя починає!

Ділись вогнем, запалюй ним серця,
Шукай слова, що проростуть!
Настане день, і ті, для кого жив,
Упасти не дадуть.
Ті, кого вірно любив,
Ті, кому крила розкрив,
Осяявши небо.

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