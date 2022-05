Місце, де тисячі українців рятуються від війни: Антитіла виступили на вокзалі у Києві

Відомий гурт Антитіла влаштував неймовірним перформанс на Київському вокзалі, де виконав щемливий трек "Hello". І локація, і пісня були вибрані не просто так. Це варто побачити!

У рамках благодійного телемарафону #SaveUkraine на підтримку України гурт "Антитіла" виступив на вокзалі у Києві з потужною піснею "Hello". Локацію було обрано тому, що це місце, де тисячі українців рятуються від війни. Відео вже з'явилось на офіційній сторінці музикантів в інстаграмі та не залишило байдужими прихильників.

Ми обов'язково переможемо та будемо чекати всіх вдома, – наголошують "Антитіла". А на записі можна побачити не лише кадри з виступу, а й життя столичного вокзалу у ці важкі місяці, коли українцям довелось покидати домівки та рідних людей.

Текст пісні Антитіла – Hello:

Я сам на сам, ранкова тиша,

У ній – весь світ, і кожна людина.

Я все віддам, я все залишу,

Верни на мить моїх.

Тих кого недолюбив,

І тих, кому я не встиг,

Сказати важливе.

Hello! Це новий світанок.

Hello! Вітається з нами.

Hello! Він кличе нас далі.

Hello!

У скроні віє подих нової весни,

Життя починає!

Життя починає!

Ділись вогнем, запалюй ним серця,

Шукай слова, що проростуть!

Настане день, і ті, для кого жив,

Упасти не дадуть.

Ті, кого вірно любив,

Ті, кому крила розкрив,

Осяявши небо.

