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Макс Барських розчулив фанатів новою піснею "Чекай мене"
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Співак Макс Барських випустив ще одну пісню українською під назвою "Чекай мене". Свіжий ліричний трек вже встиг припасти до душі слухачам, адже передає емоції багатьох українців під час війни.
Український співак Макс Барських випустив нову пісню "Чекай мене", яку вже встиг презентувати під час благодійного туру Німеччиною. Особлива лірична композиція українською мовою стала напрочуд проникливою та вже встигла захопити слухачів, пише Радіо MAXIMUM.
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Коли я їздив Україною, я бачив людей: жінок, чоловіків, які безмежно страждали від самотності, від того, що не можуть бути разом зі своїми коханими. Пісня "Чекай мене" народилася як обіцянка про повернення та любов. Уся Україна чекає на повернення кожного з нас. Бо ми можемо зробити її краще. Чекай мене! – поділився виконавець.
Він додав, що війна змусила українців покинути власні домівки та опинитись по всьому світу.
Ми завжди будемо вдячні людям і містам, які прихистили наших жінок і дітей, за доброту та чуйність. Але я впевнений, що кожної ночі перед сном українці мріють про повернення у свої домівки, не зважаючи на те, вціліли вони чи стоять у руїнах. Про дім, своїх коханих і дітей в найскладніші моменти мріють й наші захисники. Вони воюють за мир на своїй землі, знаючи, що на них чекають з обіймами, сповнені любові. Наші воїни повернуться. Наші матері та жінки повернуться. Наші діти і мир повернеться. Потрібно чекати і робити все, задля перемоги, – наголошує Барських.
Макс Барських – Чекай мене, слухайте пісню онлайн:
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