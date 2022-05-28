Чи це нам сниться: DRAFT випустив потужну пісню, присвячену війні

Український рок-гурт DRAFT презентував нову композицію. Пісня "Чи це нам сниться" присвячена подіям, які зараз переживає Україна та кожен її громадянин.

Гайда слухати пісню "Чи це нам сниться" від колективу DRAFT разом з Радіо MAXIMUM. Ця композиція однозначно заслуговує на те, щоб потрапити у ваш плейлист.

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DRAFT – Чи це вам сниться: слухайте онлайн пісню

Чи це нам сниться текст пісні гурту DRAFT

Стурбовані зовні та спокійні на лицях,

Чи це нам сниться?

Чи це нам сниться?

Плачуть діти та вікон немає,

Домівок немає...

Та щось нас тримає...

Стурбовані зовні та спокійні на лицях,

Чи це нам сниться?

Чи це нам сниться?

Плачуть діти та вікон немає,

Домівок немає...

Та щось нас тримає...

Не звикли тікати, не звикли боятись,

Не наша це справа за спини ховатись.

Всі ті, хто прийшли до нас воювати,

Залишаться тут в землі проростати.

Ці дні страшні з'єднали наш дух,

Ми стали сильніші, зліші, сумніші.

Та прийде час і будем посміхатись,

Соколи на небі будуть посміхатись!

Стурбовані зовні та спокійні на лицях,

Чи це нам сниться?

Чи це нам сниться?

Плачуть діти та вікон немає

Домівок немає...

Та щось нас тримає...

Стурбовані зовні та спокійні на лицях,

Чи це нам сниться?

Чи це нам сниться?

Плачуть діти та вікон немає

Домівок немає...

Прокинулись від вибухів ми,

Як пояснити це тим, хто ще малий.

Я теж малий та не такий.

Беремо зброю та вперед в бій.

Закрити небо нам не змогли

І туди полетіло багато людей.

Невже більше немає ідей?

Ідея є! Це ми з тобою! Вперед до бою!

Стурбовані зовні та спокійні на лицях,

Чи це нам сниться?

Чи це нам сниться?

Плачуть діти та вікон немає,

Домівок немає...

Та щось нас тримає...

Стурбовані зовні та спокійні на лицях,

Чи це нам сниться?

Чи це нам сниться?

Плачуть діти та вікон немає!

Домівок немає!

Та щось нас тримає!

Та щось нас тримає!

Це потужна композиція і вона просто повинна бути у вашому плейлисті. А ще не полінуйтеся поділитися нею з друзями. Нехай її почують якомога більше людей.

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