MARUV перевтілилася у зебру для нового кліпу

Співачка MARUV заінтригувала кадрами з кліпу. Шанувальник у захваті!

Одна з найбільш епатажних сучасних українських співачок MARUV опублікувала серію спокусливих знімків зі зйомок кліпу на пісню Do not Waste My Time, яка входить в новий альбом Hellcat Story. Знімки опубліковані в Instagram співачки.

У новій відеороботі MARUV перевтілилася в зебру – переодяглася з чорного латексу в чорно-білий. На опублікованих в Instagram знімках артистка позує в провокаційних позах: біля ліхтарного стовпа, який зірка використовує як пілон, і на дереві разом зі своєю танцпідтримкою.

