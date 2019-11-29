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MARUV перевтілилася у зебру для нового кліпу

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MARUV - фото 1
MARUV / instagram

Співачка MARUV заінтригувала кадрами з кліпу. Шанувальник у захваті!

Одна з найбільш епатажних сучасних українських співачок MARUV опублікувала серію спокусливих знімків зі зйомок кліпу на пісню Do not Waste My Time, яка входить в новий альбом Hellcat Story. Знімки опубліковані в Instagram співачки.

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У новій відеороботі MARUV перевтілилася в зебру – переодяглася з чорного латексу в чорно-білий. На опублікованих в Instagram знімках артистка позує в провокаційних позах: біля ліхтарного стовпа, який зірка використовує як пілон, і на дереві разом зі своєю танцпідтримкою.

Гортайте фотогалереї:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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