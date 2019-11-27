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Занадто гаряче: зухвала фотосесія MARUV в компанії спекотних красунь розбурхала мережу

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MARUV - фото 1
MARUV / Instagram

Епатажна та розкута українська співачка Maruv порадувала своїх шанувальників свіжими сексуальними кадрами. Красуня похизувалася відвертою фотосесією у зухвалому образі.

Артистка Maruv вже давно асоціюється з сексуальними нарядами, провокаційною поведінкою та відвертими знімками. Так, зірка поділилася з підписниками в Instagram серією пікантних кадрів із нової фотосесії.

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Відверті фото покликані звернути увагу на нову пісню артистки – "Don`t Stop!". На фото виконавиця та її "кішечки" одягнені в спортивні штани, спідню білизну і ботфорти.

Maruv позує у мереживному корсеті, на ній також спокусливі обтягуючі лосини, багато різних прикрас і латексна пілотка. Яскравий макіяж з червоною помадою ефектно завершив образ.

Занадто гаряче: зухвала фотосесія MARUV в компанії спекотних красунь розбурхала мережу - фото 370462

Занадто гаряче: зухвала фотосесія MARUV в компанії спекотних красунь розбурхала мережу - фото 370463

Занадто гаряче: зухвала фотосесія MARUV в компанії спекотних красунь розбурхала мережу - фото 370464

Занадто гаряче: зухвала фотосесія MARUV в компанії спекотних красунь розбурхала мережу - фото 370465

Занадто гаряче: зухвала фотосесія MARUV в компанії спекотних красунь розбурхала мережу - фото 370466

Занадто гаряче: зухвала фотосесія MARUV в компанії спекотних красунь розбурхала мережу - фото 370467

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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