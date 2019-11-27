Занадто гаряче: зухвала фотосесія MARUV в компанії спекотних красунь розбурхала мережу

Епатажна та розкута українська співачка Maruv порадувала своїх шанувальників свіжими сексуальними кадрами. Красуня похизувалася відвертою фотосесією у зухвалому образі.

Артистка Maruv вже давно асоціюється з сексуальними нарядами, провокаційною поведінкою та відвертими знімками. Так, зірка поділилася з підписниками в Instagram серією пікантних кадрів із нової фотосесії.

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Відверті фото покликані звернути увагу на нову пісню артистки – "Don`t Stop!". На фото виконавиця та її "кішечки" одягнені в спортивні штани, спідню білизну і ботфорти.

Maruv позує у мереживному корсеті, на ній також спокусливі обтягуючі лосини, багато різних прикрас і латексна пілотка. Яскравий макіяж з червоною помадою ефектно завершив образ.

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