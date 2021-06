Maroon 5 – Jordi: слухайте новий альбом, присвячений менеджерові гурту

Американська поп-рок-гурт Maroon 5 випустив сьомий студійний альбом Jordi. Платівку назвали на честь покійного менеджера групи Джордана Фельдштейна, котрий помер у 2017 році від серцевого нападу.

"Ми подумали, що немає кращого триб'юту, ніж назвати альбом на честь нашого хлопчика", – наводить Billboard слова вокаліста і гітариста групи Адама Левіна.

У Jordi увійшла пісня Beautiful Mistakes, записана разом з Megan Thee Stallion, а також спільний зі Стіві Нікс трек Remedy. Також гурт представив кліп на пісню Lost.

Maroon 5 – Lost, дивіться онлайн новий кліп гурту:

Крім того, в альбомі є спільна з покійним репером Juice Wrld пісня Can not Leave You Alone і ремікс на пісню групи Memories, записаний разом з реперами YG і загиблим у 2019 році Ніпсі Гасслом.

Maroon 5 – Jordi, слухайте онлайн новий альбом гурту:

