Саша Чемеров та Бумбокс – Любила: слухай новий хіт про кохання

Саша Чемеров та гурт Бумбокс презентували спільну пісню "Любила", яку вже встигли оцінити шанувальники. Слухай новинку онлайн та дізнавайся текст пісні на Радіо MAXIMUM!

Лідер гурту The Gitas Саша Чемеров разом з Бумбокс випустили новенький літній хіт про почуття під назвою "Любила". Як розповідає рокер, трек він написав майже 2 роки тому в Лос-Анджелесі та одразу орієнтувався на фіт з Хливнюком, передає Радіо MAXIMUM.

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Композиція пройшла через кілька переписувань, оскільки Чемеров шукав для неї особливий стиль, тож на допомогу прийшов гітарист "Бумбоксу", який змінив аранжування. Згодом звучання змінилось ще раз і саме в такому вигляді сьогодні трек можуть оцінити слухачі. А шанувальники вже встигла поділитись своїм захватом та назвали пісню "поп, за який не соромно",

Саша Чемеров та Бумбокс – Любила, слухайте пісню онлайн:

Текст пісні Саша Чемеров та Бумбокс - Любила

Країна сліз країна мрій

Не вмерла ще і я живий

І є надія на тепло

І світло

Країна снів країна слів

Тебе люблю я і любив

Чи ти так само й мене

Любила

Кров на вустах

99 зі ста

Вона його любила

Чи вона його любила

Кров на вустах

99 зі ста

Вона його любила

Чи вона його любила

Любила

Людина Бог, людина звір

Якійсь одній із них повір

Спрямуй на неї все тепло

І світло

Спостерігай, не говори

До долу падають з гори

Космічних залишки жарин

Вони любили

Кров на...

Кров на...

Кров на вустах

99 зі ста

Вона його любила

Вона його любила

Любила

Кров на вустах

99 зі ста

Вона його любила

Що вона його любила

Любила



Чия це кров на вустах моїх блідих

Сліди кохання чи ненависті сліди

Втікай, втікай чи ставай йти слідом

Хто ти є? Чи є тут лав енд фрідом

Чекай, чи воно варте того

Свій до свого, ні царя ні бога

Ні апостолів не вчителів не ідолів

Не янголів

Ти вигадував все чи любив?

вистрілив - обомлів

вистрілив - обомлів

вистрілив - обомлів

А хто тебе любив, а?

Кров на вустах

99 зі ста

Вона його любила

Чи вона його любила

Кров на вустах

99 зі ста

Вона його любила

Чи вона його любила

Любила

Кров на вустах

Чи вона його любила

Кров на вустах

Вона його любила

Чи вона його любила

Любила

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