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Переможці Євробачення 2021 Måneskin переспівали хіт Майлі Сайрус (відео)

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Måneskin зробили кавер на пісню Майлі Сайрус - фото 1
Måneskin зробили кавер на пісню Майлі Сайрус / instagram.com/maneskinofficial

Гурт Måneskin, який феєрично переміг на Євробаченні 2021, зняв несподіваний кавер на пісню Майлі Сайрус. Оцінили виконання не тільки фанати, а й сама співачка.

Італійські рокери Måneskin потішили фанатів яскравими історіями на своєму офіційному профілі в Інстаграм, де мають понад 3 мільйони підписників. На одному з роликів гурт вирішив виконати кавер на популярну пісню "Midnight Sky" Майлі Сайрус, передає Радіо MAXIMUM.

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Несподіване виконання припало до душі не лише шанувальникам, а й самі Майлі, яка теж поділилась роликом, зазначивши, що дружить з гуртом.

До слова, так звучить оригінал:

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