Найкраща музика 2021: плейлист ТОП 50 популярних пісень цього року

Музичні хіти 2021 змушували танцювати та підспівувати слухачів з різних країн, тому Радіо МАКСИМУМ створило власний плейлист ТОП 50 найкращих пісень року, які підкорили світові чарти та лунали звідусіль. Вмикай онлайн музику та насолоджуйся новинкам!

Хоч 2021 рік і видався не надто легким та позитивним через пандемію, але він приніс і вдосталь хорошого, приміром, порцію нової крутої музики поп-виконавців. Ледь не кожного тижня з'являвся новий потужний хіт, який стрімко підкорював чарти та топи соцмереж. Мільйони прослуховувань, завантажень та підкорених сердець – саме стільки отримали нові пісні року, які опинились у нашому ТОП-50.

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1. Olivia Rodrigo – good 4 u

Олівія Родріго записала перші хіти та одразу ж стала попзіркою всіх можливих платформ. Хто б міг подумати, що її трек про розставання стане основою для невимовної кількості тіктоків, а формат легкого поп-панку з ефектом 2000-х так припаде до душі людям різного віку. До слова, Олівію вже встигли назвати ідеальною заміною Авріл Лавінь для молоді. Та й кліп з 315 мільйонами переглядів говорить сам за себе.

2. The Kid LAROI, Justin Bieber – STAY

Здається, 2021 став ідеальним роком для дуже феєричних та вдалих дуетів, яким стали і Джастін Бібер з The Kid Laroi. Цей трек настільки завірусився, що досі залишається у топах чартів, тому було б несправедливо не внести його сюди. До слова, багато хто й не підозрював, що автором цього хіта є Джастін Бібер.

3. The Weeknd & Ariana Grande – Save Your Tears

Сам трек вже був неймовірно популярним, а поява реміксу ще й з Аріаною Гранде додала йому шансів міцно закріпити у всіх можливих чартах. Дуети і справді можуть вціляти прямо у серденько ще чіткіше, ніж сольні проєкти. До того ж ремікс став значно "дорослішим" за контекстом, і вже не нагадував зажурену історію одного хлопця, що теж оцінили слухачі.

4. Elton John, Dua Lipa – Cold Heart (PNAU Remix)

Ви можете не вірити свої очам, але Елтон Джон – це легенда, яка з року у рік залишається у топах не лише серед дорослої аудиторії. Особливо, якщо компанію на сцені йому складає така неймовірна співачка як Дуа Ліпа. Легкий трек не залишає байдужими, а кліп вже зібрав понад 132 мільйони переглядів за кілька місяців.

5. Bruno Mars, Anderson.Paak, Silk Sonic – Leave the Door Open

Старе звучання отримує нові формати, тож не дивно, що балада від Бруно Марса та команди заслужила місце у ТОП-10 найкращих. Такого спокусливого повернення у 1970-і було й годі чекати.

6. Lil Nas X, Jack Harlow – INDUSTRY BABY

Здається, саме завдяки таким колабораціям і вдається виводити жанри на новий рівень, адже тепер реп справді вже не той, що був ще кілька років тому. Свіжий погляд, серйозні закиди та популярні теми у популярній музиці – Lil Nas X встиг подивувати у 2021 далеко не один раз.

7. Taylor Swift – All Too Well: The Short Film

Тейлор Свіфт не просто випустила затишну композицію, а ще й створила особливий короткий фільм з зірками серіалів "Дивні дива" та "Вовченя". Ця історія з посиланням на життя співачки не змогла не зайняти своє місце у серцях фанатів. І зібрала ще й понад 54 мільйони переглядів за короткий час.

8. Kali Uchis – telepatía

Якщо ви хоч раз не чули цей трек з будь-якого гаджета, то точно випали з музичного світу. Не потрібно знати кілька іноземних мов, щоб розуміти, що пісня про духовну близькість та неможливе кохання. Тому не дивно, що вона відгукнулась такій кількості слухачів.

9. Billie Eilish – Happier Than Ever

Неможливо уявити жоден музичний ТОП, у якому не було б хоча б одного треку від Біллі Айліш. Цю юну дівчину можна з впевненістю назвати найпопулярнішою зараз виконавицею, яка продовжує захоплювати та випускати хіти. Обрати одну пісню було складно, але новий етап у житті Біллі все ж почався з цієї.

10. Doja Cat – Kiss Me More ft. SZA

Вибуховий дует з не менш вибуховим треком, який ідеально підходить до будь-якої пори року, лиш би було з ким його слухати. Doja Cat вже встигла себе проявити не лише у якості поп та хіп-хоп виконавиці, тож не дивно, що кожна її пісня гарантовано опиняється у світових чартах.

Зацініть повний ТОП-50 пісень 2021 року за версією Радіо MAXIMUM за цим посиланням.

Список всіх треків:

Olivia Rodrigo - good 4 u The Kid LAROI, Justin Bieber - STAY The Weeknd & Ariana Grande - Save Your Tears Elton John, Dua Lipa - Cold Heart (PNAU Remix) Bruno Mars, Anderson.Paak, Silk Sonic - Leave the Door Open Lil Nas X, Jack Harlow - INDUSTRY BABY Taylor Swift - All Too Well: The Short Film Kali Uchis – telepatía Billie Eilish - Happier Than Ever Doja Cat - Kiss Me More ft. SZA Rauw Alejandro - Todo de Ti Olivia Rodrigo - drivers license Adele - Easy On Me Giveon - Heartbreak Anniversary Baby Keem, Kendrick Lamar - family ties Lil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name) Jazmine Sullivan - Pick Up Your Feelings pinkpantheress - just for me Cardi B - Up Justin Bieber - Peaches ft. Daniel Caesar, Giveon Bad Bunny - Yonaguni (Video Oficial) Halsey - I am not a woman, I'm a god KACEY MUSGRAVES - justified Saweetie - Best Friend (feat. Doja Cat) Japanese Breakfast - Be Sweet Nathy Peluso - MAFIOSA Lizzo - Rumors feat. Cardi B All Eyes On Me -- Bo Burnham (from "Inside" - album out now) BTS (방탄소년단) 'Butter' Brandi Carlile - Right On Time Adele - To Be Loved Olivia Rodrigo - deja vu Lorde - Solar Power Camila Cabello - Don't Go Yet The Weeknd - Take My Breath Sharon Van Etten & Angel Olsen - Like I Used To WILLOW - t r a n s p a r e n t s o u l ft. Travis Barker Avril Lavigne - Bite Me Måneskin - Beggin' Billie Eilish - Your Power Mitski - The Only Heartbreaker Ed Sheeran - Shivers Tiësto & Karol G - Don't Be Shy The Weeknd - Take My Breath Marshmello x Jonas Brothers - Leave Before You Love Me Ava Max - My Head & My Heart Maroon 5 - Beautiful Mistakes ft. Megan Thee Stallion Imagine Dragons - Follow You P!nk, Willow Sage Hart - Cover Me In Sunshine Jason Derulo - Acapulco

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