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Найкраща музика 2021: плейлист ТОП 50 популярних пісень цього року
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Музичні хіти 2021 змушували танцювати та підспівувати слухачів з різних країн, тому Радіо МАКСИМУМ створило власний плейлист ТОП 50 найкращих пісень року, які підкорили світові чарти та лунали звідусіль. Вмикай онлайн музику та насолоджуйся новинкам!
Хоч 2021 рік і видався не надто легким та позитивним через пандемію, але він приніс і вдосталь хорошого, приміром, порцію нової крутої музики поп-виконавців. Ледь не кожного тижня з'являвся новий потужний хіт, який стрімко підкорював чарти та топи соцмереж. Мільйони прослуховувань, завантажень та підкорених сердець – саме стільки отримали нові пісні року, які опинились у нашому ТОП-50.
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1. Olivia Rodrigo – good 4 u
Олівія Родріго записала перші хіти та одразу ж стала попзіркою всіх можливих платформ. Хто б міг подумати, що її трек про розставання стане основою для невимовної кількості тіктоків, а формат легкого поп-панку з ефектом 2000-х так припаде до душі людям різного віку. До слова, Олівію вже встигли назвати ідеальною заміною Авріл Лавінь для молоді. Та й кліп з 315 мільйонами переглядів говорить сам за себе.
2. The Kid LAROI, Justin Bieber – STAY
Здається, 2021 став ідеальним роком для дуже феєричних та вдалих дуетів, яким стали і Джастін Бібер з The Kid Laroi. Цей трек настільки завірусився, що досі залишається у топах чартів, тому було б несправедливо не внести його сюди. До слова, багато хто й не підозрював, що автором цього хіта є Джастін Бібер.
3. The Weeknd & Ariana Grande – Save Your Tears
Сам трек вже був неймовірно популярним, а поява реміксу ще й з Аріаною Гранде додала йому шансів міцно закріпити у всіх можливих чартах. Дуети і справді можуть вціляти прямо у серденько ще чіткіше, ніж сольні проєкти. До того ж ремікс став значно "дорослішим" за контекстом, і вже не нагадував зажурену історію одного хлопця, що теж оцінили слухачі.
4. Elton John, Dua Lipa – Cold Heart (PNAU Remix)
Ви можете не вірити свої очам, але Елтон Джон – це легенда, яка з року у рік залишається у топах не лише серед дорослої аудиторії. Особливо, якщо компанію на сцені йому складає така неймовірна співачка як Дуа Ліпа. Легкий трек не залишає байдужими, а кліп вже зібрав понад 132 мільйони переглядів за кілька місяців.
5. Bruno Mars, Anderson.Paak, Silk Sonic – Leave the Door Open
Старе звучання отримує нові формати, тож не дивно, що балада від Бруно Марса та команди заслужила місце у ТОП-10 найкращих. Такого спокусливого повернення у 1970-і було й годі чекати.
6. Lil Nas X, Jack Harlow – INDUSTRY BABY
Здається, саме завдяки таким колабораціям і вдається виводити жанри на новий рівень, адже тепер реп справді вже не той, що був ще кілька років тому. Свіжий погляд, серйозні закиди та популярні теми у популярній музиці – Lil Nas X встиг подивувати у 2021 далеко не один раз.
7. Taylor Swift – All Too Well: The Short Film
Тейлор Свіфт не просто випустила затишну композицію, а ще й створила особливий короткий фільм з зірками серіалів "Дивні дива" та "Вовченя". Ця історія з посиланням на життя співачки не змогла не зайняти своє місце у серцях фанатів. І зібрала ще й понад 54 мільйони переглядів за короткий час.
8. Kali Uchis – telepatía
Якщо ви хоч раз не чули цей трек з будь-якого гаджета, то точно випали з музичного світу. Не потрібно знати кілька іноземних мов, щоб розуміти, що пісня про духовну близькість та неможливе кохання. Тому не дивно, що вона відгукнулась такій кількості слухачів.
9. Billie Eilish – Happier Than Ever
Неможливо уявити жоден музичний ТОП, у якому не було б хоча б одного треку від Біллі Айліш. Цю юну дівчину можна з впевненістю назвати найпопулярнішою зараз виконавицею, яка продовжує захоплювати та випускати хіти. Обрати одну пісню було складно, але новий етап у житті Біллі все ж почався з цієї.
10. Doja Cat – Kiss Me More ft. SZA
Вибуховий дует з не менш вибуховим треком, який ідеально підходить до будь-якої пори року, лиш би було з ким його слухати. Doja Cat вже встигла себе проявити не лише у якості поп та хіп-хоп виконавиці, тож не дивно, що кожна її пісня гарантовано опиняється у світових чартах.
Зацініть повний ТОП-50 пісень 2021 року за версією Радіо MAXIMUM за цим посиланням.
Список всіх треків:
- Olivia Rodrigo - good 4 u
- The Kid LAROI, Justin Bieber - STAY
- The Weeknd & Ariana Grande - Save Your Tears
- Elton John, Dua Lipa - Cold Heart (PNAU Remix)
- Bruno Mars, Anderson.Paak, Silk Sonic - Leave the Door Open
- Lil Nas X, Jack Harlow - INDUSTRY BABY
- Taylor Swift - All Too Well: The Short Film
- Kali Uchis – telepatía
- Billie Eilish - Happier Than Ever
- Doja Cat - Kiss Me More ft. SZA
- Rauw Alejandro - Todo de Ti
- Olivia Rodrigo - drivers license
- Adele - Easy On Me
- Giveon - Heartbreak Anniversary
- Baby Keem, Kendrick Lamar - family ties
- Lil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name)
- Jazmine Sullivan - Pick Up Your Feelings
- pinkpantheress - just for me
- Cardi B - Up
- Justin Bieber - Peaches ft. Daniel Caesar, Giveon
- Bad Bunny - Yonaguni (Video Oficial)
- Halsey - I am not a woman, I'm a god
- KACEY MUSGRAVES - justified
- Saweetie - Best Friend (feat. Doja Cat)
- Japanese Breakfast - Be Sweet
- Nathy Peluso - MAFIOSA
- Lizzo - Rumors feat. Cardi B
- All Eyes On Me -- Bo Burnham (from "Inside" - album out now)
- BTS (방탄소년단) 'Butter'
- Brandi Carlile - Right On Time
- Adele - To Be Loved
- Olivia Rodrigo - deja vu
- Lorde - Solar Power
- Camila Cabello - Don't Go Yet
- The Weeknd - Take My Breath
- Sharon Van Etten & Angel Olsen - Like I Used To
- WILLOW - t r a n s p a r e n t s o u l ft. Travis Barker
- Avril Lavigne - Bite Me
- Måneskin - Beggin'
- Billie Eilish - Your Power
- Mitski - The Only Heartbreaker
- Ed Sheeran - Shivers
- Tiësto & Karol G - Don't Be Shy
- The Weeknd - Take My Breath
- Marshmello x Jonas Brothers - Leave Before You Love Me
- Ava Max - My Head & My Heart
- Maroon 5 - Beautiful Mistakes ft. Megan Thee Stallion
- Imagine Dragons - Follow You
- P!nk, Willow Sage Hart - Cover Me In Sunshine
- Jason Derulo - Acapulco
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