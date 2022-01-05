Хіт Go_A увійшов до ТОП 3 найпопулярніших пісень за всю історію Євробачення

Наприкінці 2021 року радіо Євробачення ESC Radio підбило підсумки голосування за найпопулярнішу пісню в історії міжнародного конкурсу. У список потрапило 250 композицій, а трек "Шум" українського гурту Go_A опинився у першій трійці.

Так, рейтинг ESC ТОР 250 очолив хіт переможниці 2012 року Loreen – "Euphoria". Майже через 10 років пісня шведки продовжує підкорювати слухачів. Друге місце дісталося пісні переможців Євробачення 2021 року італійців Maneskin – "Zitti e Buoni". А третє місце посів український гурт Go_A з піснею "Шум".

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Радісною новиною музиканти поділилися в Instagram. Крім того, сингл Solovey, з яким гурт мав представляти Україну на конкурсі у 2020 році, також потрапив до рейтингу та посів 128 місце.

Серед знаменитих композицій українських учасників Євробачення опинилася пісня Джамали "1944", присвячена депортації кримських татар. Трек, з яким українка перемогла у 2016 році, посів 14 місце. До сотні хітів також потрапила Вєрка Сердючка та її запальний хіт "Dancing Lasha Tumbai" – 74 місце, а "Дикі танці" переможниці Руслани опинилися на 78 позиції.

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