Леонардо Ді Капріо почав випускати одяг з органічних матеріалів

Актор і захисник дикої природи Леонардо Ді Капріо спільно з послом миру ООН і приматологом Джейн Гудолл запустили лінію одягу з органічних матеріалів для підтримки збереження мавп.

Лінія одягу під назвою Do not Let Them Disappear – це співпраця між фондом Леонардо Ді Капріо Leonardo DiCaprio Foundation та Інститутом Джейн Гудолл, який займається захистом шимпанзе та інших приматів у світі.

Колекція з органічних і перероблених матеріалів включає футболки, світшоти та худі з написом Do Not Let Them Disappear. Речі покликані привернути увагу до проблеми зникнення таких видів мавп, як гібони, шимпанзе, бонобо, горили й орангутанги.

На сайті, де продається колекція, підкреслюється, що якщо людство не вживе серйозних дій найближчим часом, то багато мавп можуть зникнути всього за 20 років.

