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Лідер групи Coldplay заспівав пісню про любов Ді Капріо до шортів: кумедне відео

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Леонардо Ді Капріо - фото 1
Леонардо Ді Капріо / youtube

Лідер групи Coldplay Кріс Мартін на святкуванні ювілею благодійного фонду Leonardo Di Caprio Foundation заспівав пісню про любов Леонардо Ді Капріо до шортів карго.

Згідно з даними видання, Мартін сказав, що такі шорти повинні були вийти з моди ще 25 років тому, проте Ді Капріо врятував їх "від вимирання". У пісні він також заспівав, що домашній гардероб актора заповнений такими шортами, але на знімальних майданчиках йому забороняють їх носити.

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В The Hollywood Reporter також повідомили, що благодійний фонд зібрав на продажі квитків близько 8 мільйонів доларів, а ще 7,5 доларів вдалося виручити на аукціоні. Leonardo Di Caprio Foundation в цьому році святкує 20-річчя з часу заснування.

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Джерело: hollywoodreporter
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