Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Тест: Який ви кіношний герой Леонардо Ді Капріо

  • 872
Тест до дня народження Леонардо Ді Капріо - фото 1
Тест до дня народження Леонардо Ді Капріо / maximum.fm

Сьогодні, 11 листопада, свій 44-й день народження святкує голлівудський актор, ловелас і просто любимчик мільйонів Леонардо Ді Капріо. Пройдіть тест і дізнайтеся, хто ви із численних персонажів Лео у кіно.

На честь дня народження талановитого Леонардо Ді Капріо Радіо МАКСИМУМ пропонує пройти цікавий тест. Вам всього лише треба відповісти на 8 простих запитань, і ми скажемо, хто ви із кіношних героїв Лео: ніжний і закоханий Ромео чи жорстокий тиран-плантатор Келвін Кенді.

Це цікаво: Лідер групи Coldplay заспівав пісню про любов Ді Капріо до шортів: кумедне відео

І ще: Тест для справжніх босів: Жорстокий деспот чи безтурботний мрійник?

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 листопада 2018: прогноз для знаків Зодіаку
  • 19 листопада, 14:50
  • 1975
Дві матері 2 сезон: дата, коли вийде продовження серіалу
  • 22 листопада, 23:01
  • 5893
Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі
  • 23 листопада, 22:13
  • 1464
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Культура