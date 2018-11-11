Тест: Який ви кіношний герой Леонардо Ді Капріо

Сьогодні, 11 листопада, свій 44-й день народження святкує голлівудський актор, ловелас і просто любимчик мільйонів Леонардо Ді Капріо. Пройдіть тест і дізнайтеся, хто ви із численних персонажів Лео у кіно.

На честь дня народження талановитого Леонардо Ді Капріо Радіо МАКСИМУМ пропонує пройти цікавий тест. Вам всього лише треба відповісти на 8 простих запитань, і ми скажемо, хто ви із кіношних героїв Лео: ніжний і закоханий Ромео чи жорстокий тиран-плантатор Келвін Кенді.

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