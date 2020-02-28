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Lady Gaga зняла новий кліп на пісню Stupid Love за допомогою iPhone
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Відома виконавиця Lady Gaga випустила кліп на свій новий трек під назвою Stupid Love – перший сольний сингл співачки з 2017 року. Зауважимо, що відео зняте за допомогою новенького iPhone.
Зацікавити традиційно яскравий відеоряд потенційного хіта може не тільки шанувальників поп-зірки Lady Gaga, але і любителів гаджетів: знятий він був за допомогою нової моделі iPhone.
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Для анонсу кліпу Lady Gaga використала знаменитий хештег #ShotoniPhone. Хоча вона і не уточнювала подробиць про зйомки, відео імовірно було створено за допомогою iPhone 11. Хвилинний тизер з анонсом ролика переносить глядачів у світ інопланетян, де співачка з рожевими волоссям, схоже, є лідером галактики.
Навіть з урахуванням обробки і застосування додаткового устаткування ролик демонструє хорошу якість зйомки мобільного камери.
Зауважимо, що раніше за допомогою iPhone 11 Pro був створений кліп Селени Гомес на пісню Lose You to Love Me, при зйомці якого співачка співпрацювала з Apple, яка опублікувала відео на своєму YouTube-каналі.
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