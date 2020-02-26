Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Євробачення

Режисер фільму Ножі наголо пояснив, чому не всі герої користуються iPhone

  • 12
Чому не всі герої фільму "Ножі наголо" користуються iPhone - фото 1
Чому не всі герої фільму "Ножі наголо" користуються iPhone

Фільми та серіали – чи не найкращий метод реклами всіляких гаджетів. Не минулося й без техніки Apple. Щоправда, режисер стрічки "Ножі наголо" розкрив одну таємницю. Він розповів, чому деякі герої фільму не користуються iPhone. Обережно, СПОЙЛЕР!

В інтерв'ю для Vanity Fair Райан Джонсон, режисер "Ножі наголо", поділився незвичайним фактом про iPhone у фільмах. За його словами, Apple дозволяє використовувати свої смартфони в кадрі, але тільки за умови, що пристрій не у руках лиходія.

І ще: Це визнання: відомий мільярдер замінив свою стареньку "жабку" на iPhone 11

Повна цитата режисера, дивитися з 2:50:

"Є ще одна кумедна річ – правда, не впевнений, чи можна мені про це розповідати... Не через те, що це щось погане – просто, швидше за все, через це у мене будуть проблеми з наступним детективом. Ну, гаразд. Це цікаво, так що все одно розповім. Apple дозволяє показувати iPhone в фільмах, але – і це дуже важливо в детективах – лиходії не можуть з'являтися в кадрі з iPhone. Мабуть, кожен режисер, який хотів приховати справжнього лиходія у фільмі, тепер мене ненавидить", – розповів режисер.

Apple відома строгими правилами щодо того, як техніка бренду може бути використана і показана в кіно. Наприклад, частина вимог, які творці повинні виконувати, щоб мати можливість показувати запатентовану техніку бренду в кіно, звучить так: "продукти можуть бути показані лише в кращому світлі, в контексті, який відображає схвалення компанії Apple і її продуктів".

І дійсно, якщо задуматися, то в фільмах і серіалах техніку Apple зазвичай використовують позитивні персонажі. Коли виходив серіал "24", у фанатів з'явилася теорія, що позитивні герої використовують Mac, а лиходії – ПК на Windows. Що кумедно, так і вийшло, і тепер ви знаєте, чому.

Читайте також: Історія успіху компанії BlackBerry: найцікавіше про виробника легендарних телефонів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Історія успіху компанії BlackBerry: найцікавіше про виробника легендарних телефонів
  • 24 лютого, 11:00
  • 631
Як коронавірус впливає на моду: захисні маски для обличчя стали стильним трендом
  • 23 лютого, 16:50
  • 393
Дівчина тижня: розкута екзотична модель Ія Дульсінея, яка показує себе у всій красі (18+)
  • 23 лютого, 19:25
  • 1231
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології