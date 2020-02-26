Режисер фільму Ножі наголо пояснив, чому не всі герої користуються iPhone

Фільми та серіали – чи не найкращий метод реклами всіляких гаджетів. Не минулося й без техніки Apple. Щоправда, режисер стрічки "Ножі наголо" розкрив одну таємницю. Він розповів, чому деякі герої фільму не користуються iPhone. Обережно, СПОЙЛЕР!

В інтерв'ю для Vanity Fair Райан Джонсон, режисер "Ножі наголо", поділився незвичайним фактом про iPhone у фільмах. За його словами, Apple дозволяє використовувати свої смартфони в кадрі, але тільки за умови, що пристрій не у руках лиходія.

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Повна цитата режисера, дивитися з 2:50:

"Є ще одна кумедна річ – правда, не впевнений, чи можна мені про це розповідати... Не через те, що це щось погане – просто, швидше за все, через це у мене будуть проблеми з наступним детективом. Ну, гаразд. Це цікаво, так що все одно розповім. Apple дозволяє показувати iPhone в фільмах, але – і це дуже важливо в детективах – лиходії не можуть з'являтися в кадрі з iPhone. Мабуть, кожен режисер, який хотів приховати справжнього лиходія у фільмі, тепер мене ненавидить", – розповів режисер.

Apple відома строгими правилами щодо того, як техніка бренду може бути використана і показана в кіно. Наприклад, частина вимог, які творці повинні виконувати, щоб мати можливість показувати запатентовану техніку бренду в кіно, звучить так: "продукти можуть бути показані лише в кращому світлі, в контексті, який відображає схвалення компанії Apple і її продуктів".

І дійсно, якщо задуматися, то в фільмах і серіалах техніку Apple зазвичай використовують позитивні персонажі. Коли виходив серіал "24", у фанатів з'явилася теорія, що позитивні герої використовують Mac, а лиходії – ПК на Windows. Що кумедно, так і вийшло, і тепер ви знаєте, чому.

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