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Блогер порівняв швидкість роботи Xiaomi Mi10 Pro і iPhone 11 Pro Max: хто злив змагання?
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YouTube-блогер Nick Brazer вирішив провести наочне порівняння швидкості роботи двох флагманських пристроїв Xiaomi і Apple. У перевірці на рекордну швидкість почергового запуску ідентичних додатків зіткнулися Mi10 Pro і iPhone 11 Pro Max. Крім завантаження програм, автор порівняв швидкодію гаджетів.
На "холодну" завантаження системи у Mi10 Pro пішло всього 16 секунд, натомість флагманський смартфон Apple запустився за 25 секунд. При цьому iPhone 11 Pro Max швидше завантажив іконки на робочому столі, поки Xiaomi демонстрував лише шпалери. Перевірка сканера розпізнавання обличчя показала, що апарат Xiaomi справляється з цим завданням швидше. Менше часу у Mi10 Pro йде на зйомку та відкриття готової фотографії в галереї.
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Розташувавши ідентичні додатки на робочому столі, блогер приступив до їх почергового запуску. Цикл запуску кожної програми або гри вважався завершеним відразу після закінчення завантаження. Після чого додаток згортався і запускався наступний. Повторний запуск дозволив з'ясувати, наскільки швидко смартфони здатні вивантажувати додаток з оперативної пам'яті.
Примітно, що продуктивність Xiaomi Mi10 Pro і iPhone 11 Pro Max виявилася приблизно на ідентичному рівні. Якісь додатки швидше запускалися на смартфоні Apple, якісь – на флагмані Xiaomi. Сумарний результат у трьох тестах, на думку блогера, 23 бали проти 18 на користь Xiaomi.
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