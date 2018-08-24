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Крістен Стюарт перецілувала всіх: дивіться новий кліп гурту Interpol

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Крістен Стюарт стала героїнею нового кліпу Interpol - фото 1
Крістен Стюарт стала героїнею нового кліпу Interpol / gettyimages

Американський гурт Interpol поділився новим відео на сингл з майбутнього альбому Marauder.

Він називається If You Really Love Nothing.

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Режисером відео стала Хала Матар. За сюжетом герої Крістен Стюарт і Фінна Віттрока потрапляють на шалену вечірку до ресторану.

Щоправда, парубок залишається один, поки героїня бігає по закладу та пристає до всіх, хто потрапляє у поле зору.

Interpol – If You Really Love Nothing, дивіться новий кліп гурту:

If You Really Love Nothing став третім синглом з шостої студійної платівки гурту, реліз якої відбудеться 24 серпня. Перед цим Interpol вже давали послухати треки The Rover і Number 10.

Нагадаємо, що попередній альбом рокерів El Pintor вийшов у 2014 році.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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