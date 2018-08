Крістен Стюарт перецілувала всіх: дивіться новий кліп гурту Interpol

Американський гурт Interpol поділився новим відео на сингл з майбутнього альбому Marauder.

Він називається If You Really Love Nothing.

І ще: Найкращий танцювальний кліп 2018 року було знято у Києві

Режисером відео стала Хала Матар. За сюжетом герої Крістен Стюарт і Фінна Віттрока потрапляють на шалену вечірку до ресторану.

Щоправда, парубок залишається один, поки героїня бігає по закладу та пристає до всіх, хто потрапляє у поле зору.

Interpol – If You Really Love Nothing, дивіться новий кліп гурту:

If You Really Love Nothing став третім синглом з шостої студійної платівки гурту, реліз якої відбудеться 24 серпня. Перед цим Interpol вже давали послухати треки The Rover і Number 10.

Нагадаємо, що попередній альбом рокерів El Pintor вийшов у 2014 році.

Читайте також: 52-річна Елізабет Херлі вразила ідеальною фігурою у бікіні