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52-річна Елізабет Херлі вразила ідеальною фігурою у бікіні

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Елізабет Херлі похизувалась формами - фото 1
Елізабет Херлі похизувалась формами / instagram.com/elizabethhurley1

Англійська модель та акторка Елізабет Харлі похизувалась ідеальними формами у купальнику, викликавши захват у фанатів.

52-річна англійська зірка Елізабет Херлі не збирається поступатися місцем молодим зіркам, тому активно знімається у фільмах та прикрашає глянці. До того ж, британка веде свій профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад мільйон прихильників. Попри свій вік, Елізабет не соромиться демонструвати струнке тіло та надихати фанатів працювати над своїм тіло. Що й казати, останні фото зірки у бікіні викликали шквал компліментів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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