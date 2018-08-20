52-річна Елізабет Херлі вразила ідеальною фігурою у бікіні

Англійська модель та акторка Елізабет Харлі похизувалась ідеальними формами у купальнику, викликавши захват у фанатів.

52-річна англійська зірка Елізабет Херлі не збирається поступатися місцем молодим зіркам, тому активно знімається у фільмах та прикрашає глянці. До того ж, британка веде свій профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад мільйон прихильників. Попри свій вік, Елізабет не соромиться демонструвати струнке тіло та надихати фанатів працювати над своїм тіло. Що й казати, останні фото зірки у бікіні викликали шквал компліментів.

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Публикация от Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) 20 Авг 2018 в 12:31 PDT

Публикация от Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) 17 Авг 2018 в 3:32 PDT

Публикация от Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) 16 Авг 2018 в 3:11 PDT

Публикация от Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) 13 Авг 2018 в 10:15 PDT

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