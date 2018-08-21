Найкращий танцювальний кліп 2018 року було знято у Києві

В ніч з 20 на 21 серпня в Нью-Йорку відбулася церемонія нагородження престижної премії MTV Video Music Awards.

Найкращим танцювальним кліпом 2018 року стало відео діджея Avicii і співачки Ріти Ори на пісню "Lonely Together", зйомки якого проходили в Києві.

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Кліп знімали в українській столиці у 2017 році. Над зйомками працювала студія Kiev Postproduction.

У ролику "засвітилися" Рибальський міст, Ботанічний сад імені Гришка та парк Перемога. Крім того, героями відео стали український музикант Артем Угодників з проектів Alloise та Dvoe і його дружина Аліна.

Кліп на пісню "Lonely Together" був опублікований на YouTube 18 вересня 2017 року. За цей час ролик подивилися понад 111 мільйонів користувачів.

Кліп Avicii – Lonely Together ft. Rita Ora:

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