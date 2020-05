Короткометражний хорор від творця "Шазама", від якого мурашки по шкірі (відео)

Відомий режисер Девід Сандберг продовжує випускати моторошні короткометражки. Цього разу він показав новий мініхорор "Not Alone in Here", який справді вартий уваги!

Творець фільмів "Шазам" і "Прокляття Аннабель: зародження зла" Девід Сандберг потішив фанатів свіжим коротким метром під назвою Not Alone in Here.

Сюжет 6-хвилинної стрічки розповідає про жінку, яка раптом розуміє, що не одна у власному домі. Хоч нікого з людей поряд немає, однак раптово відчиняються зачинені двері. Врешті, вона хапає ніж та перевіряє всі кімнати. Весь фільм супроводжується її думками, адже вона навіть не підозрює, з чим може стикнутись.

Головну роль вже традиційно виконала дружина Сандберга Лотта Лостен. Зацініть:

