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Короткометражний хорор від творця "Шазама", від якого мурашки по шкірі (відео)

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Новий хорор від Девіда Сандберга - фото 1
Новий хорор від Девіда Сандберга

Відомий режисер Девід Сандберг продовжує випускати моторошні короткометражки. Цього разу він показав новий мініхорор "Not Alone in Here", який справді вартий уваги!

Творець фільмів "Шазам" і "Прокляття Аннабель: зародження зла" Девід Сандберг потішив фанатів свіжим коротким метром під назвою Not Alone in Here.

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Сюжет 6-хвилинної стрічки розповідає про жінку, яка раптом розуміє, що не одна у власному домі. Хоч нікого з людей поряд немає, однак раптово відчиняються зачинені двері. Врешті, вона хапає ніж та перевіряє всі кімнати. Весь фільм супроводжується її думками, адже вона навіть не підозрює, з чим може стикнутись.

Головну роль вже традиційно виконала дружина Сандберга Лотта Лостен. Зацініть:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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