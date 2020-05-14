Притула назвав ТОП 5 улюблених українських фільмів, які має побачити кожен

Ведучий та волонтер Сергій Притула склав ТОП українських фільмів у колаборації з українським кіноблогером Тайлером Андерсоном. Автори запевняють, що поганого не порекомендували, тож вам точно буде що подивитись.

У спільному відео Сергій Притула та Тайлер Андерсон з каналу Geek Journal назвали свої улюблені українські фільми, але їхні думки щодо першого місця зійшлись. Вони також закликали глядачів підтримувати вітчизняних кіновиробників, щоб ті частіше радували нас топовими стрічками.

ТОП 5 українських ФІЛЬМІВ ЗА ВЕРСІЄЮ ПРИТУЛИ

№5: Штольня (2005)

Режисер: Любомир Левицький

Любомир Левицький Жанр: перший україномовний трилер

Фільм став мемом в ті часи, але в мій рейтинг він потрапив не через геніальність, а тому, що це була перша спроба України зробити кальку з Голлівуду. У принципі, калька з цього вийшла, хоч Голлівудом там і не пахло. Мені це страшенно сподобалось, бо це була перша молодіжка, перший реально крутий трейлер до фільму і перший саундтрек, який допоміг розкрити стрічку.

Любомир Левицький не приховував, що займається американщиною в своїй творчості, а я не буду приховувати, що не вважаю це поганим. Це як із російськомовними людьми, які переходять на українську: шлях до хорошої української лежить через погану українську. Так само і шлях до хорошого кіно з голлівудським присмаком лежить через погане кіно.

№5: Секс і нічого особистого (2018)

Режисер: Ольга Ряшина

Ольга Ряшина Жанр: романтична кінокомедія

Дуже перспективний чоловік зіграв там роль другого плану (Сергій Притула так жартує про себе, – ред)... У моєму топчику СІНО з'явився приблизно з тих же причин, що й "Штольня". Не скажу, що це видатний фільм за режисурою чи акторською грою, але це перша українська еротична комедія.

Я передивився канадський оригінал і ми дуже поміняли сценарій в українському варіанті. Ми прибрали всю жесть, чорнуху, вульгарність... Вирізали те, до чого український глядач ще не готовий, а натомість забезпечили фільм жартами, що зрозумілі всім.

№3. Донбас (2018)

Режисер: Сергій Лозниця

Сергій Лозниця Жанр: драма

Чесно, мене цей фільм порвав. Насамперед тим, що Лозниця не збирався і не зробив цей фільм політкоректним. Він показав "рускую вєсну" такою, якою вона є: жопською, п'яною, садистською, на межі абсурду. Можливо, місцями він гіперболізував якісь моменти, але лише для того, аби краще каталізувати процес сприйняття того жаху, який триває на Донбасі вже 6 років.

Головною бідою українського кіно, на мою думку, була пластмасовість людей в кадрі. Так трапляється, коли російськомовні сценаристи пишуть україномовний сценарій російськомовним акторам. У Лозниці такої проблеми немає: у нього все максимально натурально та виправдано. Герої спілкуються живою мовою. І все це додає реальності фільму.

Ще один крутий плюс: це акторський склад. Лозниця зібрав у кадрі стару гвардію, зокрема Женю Чепурняка та Георгія Делієва. Я дивився цей фільм у кінотеатрі, то коли сеанс закінчився, то люди виходили із залу мовчки. Було усвідомлення, що для нас цей сеанс закінчився, а на Донбасі цей жах триває досі.

№2. Плем'я (2014)

Режисер: Мирослав Слабошпицький

Мирослав Слабошпицький Жанр: кримінально-драматичний фільм

Я був у захваті після перегляду цього фільму. І хоча "Плем'я у моєму топчику на другому місці, я впевнений, що це найкрутіше та найгеніальніше, що зняли в Україні за 28 років незалежності. У всьому світі вже давно зрозуміли, що тягатися з Голлівудом практично неможливо, адже немає бюджетів тощо. Боротись з Голлівудом можна лише крутою ідеєю, що доводять ті ж оскароносні "Паразити" з Південної Кореї.

Мені видається, що робота Слабошпицького – наша відповідь сучасним запитам на круту ідею. Зняти фільм, у якому немає жодного слова, де всі спілкуються мовою жестів та при цьому не є професійними акторами, – і зробити цей фільм таким, що від нього реально неможливо відлипнути – це максимально круто.

49 млн переглядів цієї стрічки на Youtube; журнал Rolling Stone вніс фільм у список найкращих кінокартин десятиліття; 40 нагород на різних фестивалях. Я глибоко перекопаний (як казав колись Ющенко), що "Плем'я" взяло б Оскар, якби не український оскарівський комітет, який висунув від України драму Олеся Саніна "Поводир". Це хороший і потрібний фільм, але логічно тоді було відправляти "Плем'я", що зібрало стільки нагород.

№1. Зима у вогні (2015)

Режисер: Євген Афінеєвський

Євген Афінеєвський Жанр: документальний фільм

Цей фільм вибивається з усіх категорій, того я не можу його порівнювати з іншими. "Зиму на вогні" я час від часу переглядаю, щоб невелика рана на серці не загоювалась, щоб були трохи подразнена. Це дозволяє перебувати у більш монолітному стані, залишатись небайдужим до тих справ, що відбуваються в країні.

Це – фільм про Майдан, про те, як треба цінувати свободу та боротись за неї. Для мене це непросто слова, бо я був учасником Помаранчевої революції та Революції Гідності. Ці речі досі боляче згадувати.

Крутість фільму ще в тому, що він став методичкою, як треба боротись, навіть якщо проти тебе вся репресивна машина чи державний апарат. Саме це кіно переглядали люди в Гонконзі під час протистояння з комуністичним режимом, що хоче нав'язати нові принципи вільним людям. Я знаю не так багато українських фільмів, які б надихали людей в інших країнах робити великі справи.

NETFLIX

Перше місце в рейтингу "Зимі у вогні" віддав й Тайлер Андерсон, однак решту сходинок, на його думку, посідають такі фільми: 2 – "Мої думки тихі", 3 – "Додому", 4– "Дике поле", 5 – "Гуцулка Ксеня". Детальніше про топ українських фільмів від Притули та Тайлера у відео:

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