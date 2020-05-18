ТОП-5 фільмів про вечірки: комедії про дозвілля, які варто побачити

Розслабтеся після насиченого дня та подивіться найкращі комедії про веселе та неочікуване дозвілля, яке переростає у незабутні пригоди. Підбірка цікавих фільмів – на Радіо МАКСИМУМ!

Відв'язні канікули

Оригінальна назва фільму: Spring Breakers

Рік: 2012

Країна: США

Тривалість: 94 хв

Режисер: Гармоні Корін

Акторський склад: Джеймс Франко, Ванесса Гадженс, Ешлі Бенсон, Селена Гомес, Рейчел Корін, Ґучі Мане

Сюжет. Це свято для хлопців з гарненькими акторками у фільмі! Чотири студентки коледжу вирішують фінансувати свою втечу на весняні канікули. "Весняна перерва" приводить їх до пограбування ресторану швидкого харчування. Але це лише початок...

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Сусіди

Оригінальна назва фільму: Neighbors

Рік: 2014

Країна: США

Тривалість: 97 хв

Режисер: Ніколас Столлер

Акторський склад: Сет Роґен, Зак Ефрон, Роуз Бірн, Дейв Франко

Сюжет. Пара з немовлям натрапляє на труднощі після того, як вони змушені жити поруч із будинком студентського братерства. Це справжня історія про секс, наркотики, рок-н-рол, у якій головні герої – порядна сім'я і студенти.

Холостячки

Оригінальна назва фільму: Bachelorette

Рік: 2012

Країна: США

Тривалість: 87 хв

Режисер: Леслі Гедленд

Акторський склад: Кірстен Данст, Айла Фішер, Ліззі Каплан, Джеймс Марсден, Карл Борнгаймер, Адам Скотт, Ребел Вілсон

Сюжет. У цій гострої комедії старі друзів знову об'єднується, щоб влаштувати ідеальний дівич-вечір, але натомість опиниться в дикій і веселій гонитві проти годин, щоб зберегти своїх друзів на весіллі.

Душа компанії

Оригінальна назва фільму: Life of the Party

Рік: 2018

Країна: США

Тривалість: 105 хв

Режисер: Бен Фелкоун

Акторський склад: Мелісса Маккарті, Ґілліан Джейкобс, Мая Рудольф, Джуді Бовен, Метт Волш, Джекі Вівер

Сюжет. Головна героїня Діана – домогосподарка. Чоловік кидає її, життя перевертається так, що їй потрібно повернутися до коледжу… Тепер вона вчиться разом зі своєю дочкою, яка не повністю рада цій ідеї. Занурившись з головою в університетський досвід, все більш відверта Діана підкорює хлопців свободою, знаходячи своє справжнє "я". Такого ніхто не очікував!

Секс-контроль

Оригінальна назва фільму: Blockers

Рік: 2018

Країна: США

Тривалість: 102 хв

Режисер: Кей Кеннон

Акторський склад: Леслі Манн, Айк Барінгольц, Джон Сіна, Кетрін Ньютон

Сюжет. Троє батьків натрапляють на угоду своїх дочок, які заприсяглися втратити цноту на випускному вечорі. Батьки розпочинають приховану операцію на одну ніч, щоб зупинити підлітків від такої домовленості.

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