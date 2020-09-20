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Коли OnePlus покаже свій новий флагманський смартфон

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OnePlus 8T покажуть 14 жовтня - фото 1
OnePlus 8T покажуть 14 жовтня

Компанія OnePlus проведе презентацію одного флагманського смартфона OnePlus 8T з оновленим дизайном і поліпшеними характеристиками 14 жовтня. Цією інформацією поділився інсайдер Ішан Агарвал у твіттері.

З чуток, цієї осені OnePlus не покаже Pro-версію смартфона.

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Очікується, що звичайний OnePlus 8T буде оснащений 6,55-дюймовим AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц і вирізом під селфі-камеру на 32 Мп у лівому верхньому кутку, чипсетом Qualcomm Snapdragon 865, 8/12 ГБ оперативної та 128/256 ГБ вбудованої пам'яті, а також чотирма камерами (48 + 16 + 5 + 2 Мп) на задній панелі й акумулятором на 4500 мАг.

Ймовірно, разом з OnePlus 8T компанія також представить бюджетні TWS-навушники Buds Z.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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