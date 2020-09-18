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Що буде, якщо до iPhone під'єднати відразу 10 зарядок: божевільний експеримент

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Що буде з iPhone, якщо його заряджати десятьма зарядками - фото 1
Що буде з iPhone, якщо його заряджати десятьма зарядками

Якщо вас теж цікавило, що буде з iPhone, якщо до нього відразу ж під'єднати не одну, а цілих 10 зарядок, то у нас нарешті є відповідь. Гляньмо, чи не поплавиться "яблучний" смартфон від такої витівки.

Експеримент поставив популярний блогер з YouTube-каналу TechRax.

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Для божевільного досліду він взяв iPhone XR і під'єднав до нього десять кабелів зарядних пристроїв.

Як він це зробив, а головне, як переніс операцію iPhone, дивіться у відео. Не хочемо спойлерити нахабно.

Блогер, до слова, щедро коментує те, що відбувається. Правда, робить він це англійською мовою, тож можете увімкнути субтитри, щоб усе зрозуміти ;)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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