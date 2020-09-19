Microsoft Surface Duo з двома екранами пройшов випробування на міцність: відео

Microsoft Surface Duo, який нещодавно надійшов у продаж, уже отримав вердикт від експертів з ремонту з iFixit. Тепер до одного з найбільш незвичайних смартфонів цього року дістався відомий блогер Зак Нільсон. Традиційно він випробував складаний смартфон з двома екранами на надійність і міцність.

Почав блогер не з самого смартфона, а з фірмового стилуса Surface Pen від Microsoft. Зак без особливих зусиль зламав аксесуар навпіл, а потім зрізав пластикову оболонку, щоб дістатися до металевого каркаса і всіх нутрощів.

Це цікаво: Microsoft анонсувала вихід найменшого Xbox: названа ціна

Як виявилося, всередині пера містяться два магніти для кріплення до різних пристроїв, невелика плата з різною електронікою та мініатюрний акумулятор на 15 мАг.

Перевірка надійності Surface Duo почалася з дисплеїв. На відміну від гнучких пристроїв, тут використовується повноцінне загартоване скло Gorilla Glass 5. Як і очікувалося, воно дряпається так само як і в інших сучасних смартфонах.

Блогера здивувало, що в гаджеті за $ 1399 рамка корпусу та кнопки виконані з пластику, а не металу. Він висловив побоювання щодо міцності такої конструкції, враховуючи мінімальну товщину апарату.

Однак при спробі зламати смартфон у нього нічого не вийшло – складений пристрій лише згинається під тиском.

Читайте також: Microsoft показала, як користуватися Surface Duo з двома екранами: відео