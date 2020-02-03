Нацвідбір на Євробачення 2020: коли і де дивитися перший півфінал

Євробачення 2020, за традицією, відбуватиметься навесні, тож Україна вже розпочинає вибір свого представника на пісенний конкурс. Перший півфінал українського нацвідбору покаже глядачам виступи 8 претендентів. Дізнайтеся, коли і на якому каналі дивитися конкурс, а також де буде онлайн-трансляція!

Національний відбір серед музикантів, які прагнуть потрапити на Євробачення 2020, визначить, хто ж з них представить Україну в Роттердамі. Конкурс проходитиме у три етапи: перший півфінал (8 лютого), другий півфінал (15 лютого) та фінал (22 лютого). У двох півфіналах боротимуться по 8 учасників, а у фінальний етап пройдуть лише 6 найкращих співаків (по 3 від кожного півфіналу).

Також відомо, що згідно з жеребкуванням представник від України виступатиме на Євробаченні 2020 у першому півфіналі.

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Нацвідбір складається з трьох ефірів, а стартує першим півфіналом вже у суботу, 8 лютого. Свої номери представлять Гурт [О], Jerry Heil, Katya Chilly, KRUTЬ, Go-A, CLOUDLESS, GIO, Assol. Трійка фіналістів буде відома за результатами голосування глядачів та суддівського журі, до оновленого складу якого входять Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов. Попри те, що серед суддів є новачки, ведучий залишається незмінним – це Сергій Притула!

Цікаво, що вже кілька років глядачі спостерігають таку тенденцію, що у першому півфіналі виступають менш відомі молоді виконавці, ніж у другому півфіналі. Нацвідбір на Євробачення для багатьох учасників стає дебютом на телебаченні, а виступ перед такою величезною аудиторією неабияким досвідом та випробуванням.

ПЕРШИЙ ПІВФІНАЛ НАЦВІДБОРУ 2020

Дата: 8 лютого

8 лютого Час: 19.00

19.00 На якому телевізійному каналі: СТБ та UA:Перший

Дивитися конкурс онлайн можна буде на YouTube-каналах СТБ і UA:Перший. Пряма трансляція буде доступна також на сайті Радіо МАКСИМУМ. Не пропустіть виступ фаворита – дивіться теле- або онлайн-трансляцію шоу!

А поки що голосуйте за свого фаворита у першому півфіналі!

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