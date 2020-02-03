На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Нацвідбір на Євробачення 2020: коли і де дивитися перший півфінал
-
- 14
Євробачення 2020, за традицією, відбуватиметься навесні, тож Україна вже розпочинає вибір свого представника на пісенний конкурс. Перший півфінал українського нацвідбору покаже глядачам виступи 8 претендентів. Дізнайтеся, коли і на якому каналі дивитися конкурс, а також де буде онлайн-трансляція!
Національний відбір серед музикантів, які прагнуть потрапити на Євробачення 2020, визначить, хто ж з них представить Україну в Роттердамі. Конкурс проходитиме у три етапи: перший півфінал (8 лютого), другий півфінал (15 лютого) та фінал (22 лютого). У двох півфіналах боротимуться по 8 учасників, а у фінальний етап пройдуть лише 6 найкращих співаків (по 3 від кожного півфіналу).
Також відомо, що згідно з жеребкуванням представник від України виступатиме на Євробаченні 2020 у першому півфіналі.
І ще: Jerry Heil – Vegan: слухайте новий хіт на Нацвідбір Євробачення 2020
Нацвідбір складається з трьох ефірів, а стартує першим півфіналом вже у суботу, 8 лютого. Свої номери представлять Гурт [О], Jerry Heil, Katya Chilly, KRUTЬ, Go-A, CLOUDLESS, GIO, Assol. Трійка фіналістів буде відома за результатами голосування глядачів та суддівського журі, до оновленого складу якого входять Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов. Попри те, що серед суддів є новачки, ведучий залишається незмінним – це Сергій Притула!
Цікаво, що вже кілька років глядачі спостерігають таку тенденцію, що у першому півфіналі виступають менш відомі молоді виконавці, ніж у другому півфіналі. Нацвідбір на Євробачення для багатьох учасників стає дебютом на телебаченні, а виступ перед такою величезною аудиторією неабияким досвідом та випробуванням.
ПЕРШИЙ ПІВФІНАЛ НАЦВІДБОРУ 2020
- Дата: 8 лютого
- Час: 19.00
- На якому телевізійному каналі: СТБ та UA:Перший
Дивитися конкурс онлайн можна буде на YouTube-каналах СТБ і UA:Перший. Пряма трансляція буде доступна також на сайті Радіо МАКСИМУМ. Не пропустіть виступ фаворита – дивіться теле- або онлайн-трансляцію шоу!
А поки що голосуйте за свого фаворита у першому півфіналі!
До теми: TVORCHI – Bonfire: слухайте пісню на Нацвідбір Євробачення 2020
-
20:22Ці смаколики захистять від вірусів
-
20:14Названо найкращі міста для святкування Дня Святого Валентина
-
20:00Шакіра показала язик під час виступу на Super Bowl 2020 – і це новий мем
-
19:51У кого зі знаменитостей найвищий IQ
-
19:41Dodge показав на відео екстремальний кросовер Durango SRT Hellcat
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:22Послухайте, як шумить сонячний вітер
-
19:134 прості способи, які допоможуть побороти зимову втому
-
19:03Нацвідбір на Євробачення 2020: коли і де дивитися перший півфінал
-
18:55Найбільш велелюбні жінки за знаком Зодіаку
-
18:41Чудернацький гаджет: інсайдер показав Samsung Galaxy Z Flip на відео
-
18:30Будиночок на щастя 2 сезон 1, 2, 3, 4 серія: дивитись онлайн комедію
-
18:20Названий найкращий незалежний фільм року
-
18:13Фінська школа щастя оголосила про набір викладачів
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:00Гороскоп на 4 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:56Настя Каменських у спокусливому міні зачарувала мережу
-
17:42Кішка у куртці: користувачів мережі розвеселила нова оптична ілюзія
-
17:23Названі найкорисніші види зелені і овочів
-
17:16У Motorola RAZR (2019) виявлені серйозні проблеми з дисплеєм
-
17:05Assol – Save It: слухати онлайн пісню на Нацвідбір Євробачення 2020
-
16:54Укрзалізниця вводить нову цікаву послугу для пасажирів
-
16:43Канадська фірма побудувала суперкар з 7-літровим "атмосферником"
-
16:21День закоханих в Україні: ідеї для романтичної подорожі
-
16:12Тренер Шакіри розкрила всі подробиці про тренування співачки
-
20:00Шакіра показала язик під час виступу на Super Bowl 2020 – і це новий мем
-
18:55Найбільш велелюбні жінки за знаком Зодіаку
-
16:21День закоханих в Україні: ідеї для романтичної подорожі
-
13:55Серіали про підлітків та секс, які варто подивитись і дорослим
-
12:00ТЕСТ: Перевірте, чи зможете ви відгадати дитячі загадки
-
09:17Голос країни 10 сезон 3 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
07:13Як мотивувати себе на заняття спортом
- 02 лютого
-
20:12Весілля 2020: чи справді у високосний рік не можна одружуватися
-
16:50Дівчина тижня: розкута красуня Анжела Вайт, яка стала володаркою Порно-Оскара 2020 (18+)
-
14:20Як і з чим носити чоловічі шапки: 10 стильних ідей у фото
-
12:15Телепрограми з Кузьмою Скрябіним, які ми всі дивились
-
10:00Улюблені пісні Кузьми Скрябіна з 90-х, які варто послухати ще раз
-
08:00День бабака 2020: народні прикмети, які прогнозують погоду
- 01 лютого
-
21:24Як у слона: Настю Каменських у бікіні розкритикували через невдале фото
-
18:15Найкрутіші серіали від Apple TV+, які вийдуть у 2020
-
15:53День закоханих в Європі: найкращі бюджетні маршрути для двох
-
12:20Місячний календар стрижок на лютий 2020: дні, коли стригти волосся
-
08:145 типових помилок при провітрюванні квартири взимку
- 31 січня
-
21:32Експерти розповіли, як мотивувати себе займатися спортом
-
19:23ТЕСТ: Який ти у сексі?
-
18:00Кінопрем'єри лютого 2020: найкрутіші нові фільми, які вийдуть у прокат
-
16:30TVORCHI – Bonfire: слухайте пісню на Нацвідбір Євробачення 2020
-
12:57Те відчуття, коли випадково зустрів свого кумира: добірка ностальгійних фото
-
10:40Здивуйся по максимуму! 5 книг, які можна не лише читати
-
07:15Погода в Україні 31 січня: точний прогноз на п'ятницю