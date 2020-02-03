Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення День Святого Валентина

Нацвідбір на Євробачення 2020: коли і де дивитися перший півфінал

  • 14
Нацвідбір на Євробачення 2020 - фото 1
Нацвідбір на Євробачення 2020

Євробачення 2020, за традицією, відбуватиметься навесні, тож Україна вже розпочинає вибір свого представника на пісенний конкурс. Перший півфінал українського нацвідбору покаже глядачам виступи 8 претендентів. Дізнайтеся, коли і на якому каналі дивитися конкурс, а також де буде онлайн-трансляція!

Національний відбір серед музикантів, які прагнуть потрапити на Євробачення 2020, визначить, хто ж з них представить Україну в Роттердамі. Конкурс проходитиме у три етапи: перший півфінал (8 лютого), другий півфінал (15 лютого) та фінал (22 лютого). У двох півфіналах боротимуться по 8 учасників, а у фінальний етап пройдуть лише 6 найкращих співаків (по 3 від кожного півфіналу).

Також відомо, що згідно з жеребкуванням представник від України виступатиме на Євробаченні 2020 у першому півфіналі.

І ще: Jerry Heil – Vegan: слухайте новий хіт на Нацвідбір Євробачення 2020

Нацвідбір складається з трьох ефірів, а стартує першим півфіналом вже у суботу, 8 лютого. Свої номери представлять Гурт [О], Jerry Heil, Katya Chilly, KRUTЬ, Go-A, CLOUDLESS, GIO, Assol. Трійка фіналістів буде відома за результатами голосування глядачів та суддівського журі, до оновленого складу якого входять Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов. Попри те, що серед суддів є новачки, ведучий залишається незмінним – це Сергій Притула!

Цікаво, що вже кілька років глядачі спостерігають таку тенденцію, що у першому півфіналі виступають менш відомі молоді виконавці, ніж у другому півфіналі. Нацвідбір на Євробачення для багатьох учасників стає дебютом на телебаченні, а виступ перед такою величезною аудиторією неабияким досвідом та випробуванням.

ПЕРШИЙ ПІВФІНАЛ НАЦВІДБОРУ 2020

  • Дата: 8 лютого
  • Час: 19.00
  • На якому телевізійному каналі: СТБ та UA:Перший

Дивитися конкурс онлайн можна буде на YouTube-каналах СТБ і UA:Перший. Пряма трансляція буде доступна також на сайті Радіо МАКСИМУМ. Не пропустіть виступ фаворита – дивіться теле- або онлайн-трансляцію шоу!

Нацвідбір на Євробачення 2020: коли і де дивитися перший півфінал - фото 383919

А поки що голосуйте за свого фаворита у першому півфіналі!

До теми: TVORCHI – Bonfire: слухайте пісню на Нацвідбір Євробачення 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як у слона: Настю Каменських у бікіні розкритикували через невдале фото
  • 01 лютого, 21:24
  • 21791
Як і з чим носити чоловічі шапки: 10 стильних ідей у фото
  • Вчора, 14:20
  • 2073
День закоханих в Європі: найкращі бюджетні маршрути для двох
  • 01 лютого, 15:53
  • 1220
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Музика