Кардашяни: дивіться тизер нового реаліті-шоу про епатажних зірок мережі

Стрімінговий сервіс Hulu представив тизер перезапуску реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" (в оригіналі – Keep Up with The Kardashians). Дивіться його разом з Радіо MAXIMUM!

Новий проєкт отримав лаконічну назву – "Кардашяни" (The Kardashians). Про це повідомляє Hypebae.

У тизері показали головних героїнь реаліті: Хлої, Кім, Кайлі, Кортні, Кендал і мати сімейства, Кріс Дженнер. У ролику також повідомляється дата виходу нових серій: реліз відбудеться 14 квітня. The Kardashians покажуть на Hulu, а пізніше – на Disney+ та Star+.

У шоу розкажуть про події, що відбувалися у сім'ї Кардашян-Дженнер за останні місяці. Серед них – гучне розлучення Кім з Каньє Вестом, друга вагітність Кайлі, зради Трістана Томпсона Хлої та роман Кортні з барабанщиком групи Blink-182 Тревісом Баркером.

Кардашяни, дивіться тизер перезапуску популярного реаліті-шоу:

Нагадаємо, оригінальне шоу сім'ї Кардашян-Дженнер закінчилося трохи більше ніж рік тому, після виходу 20 сезонів. Перша серія проєкту вийшла ще у вересні 2007 року на американському телеканалі E!

