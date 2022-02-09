Дженніфер Лопес знялася у сексуальній фотосесії для американського глянцю

Співачка та актриса Дженніфер Лопес прикрасила обкладинку березневого випуску журналу Rolling Stone. Красуня здивувала новою стрижкою і спокусила відвертим образом.

Так, на головному фото 52-річна Дженніфер Лопес з коротким волоссям позує у вбранні Balmain з глибоким декольте та в прикрасах Tiffany & Co. та Jennifer Fisher. Також вона приміряла бежевий боді та комбінезони сміливого крою. Знімками у всіх образах зірка поділилася в Instagram.

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Поява Джей Ло на сторінках журналу присвячена прем'єрі фільму "Перший зустрічний" (Marry Me), де вона зіграла головну роль. В інтерв'ю артистка прокоментувала аналогію між історіями героїні стрічки та власною. За сюжетом картини, співачку Кет Вальдез залишив наречений перед самим весіллям. Дженніфер розлучилася з Беном Аффлеком майже 20 років за схожих обставин.

"Я не буду багато говорити про це. Ми обидва подорослішали. Так, у мене є другий шанс на справжнє кохання. Як я вже сказала, ми багато чого навчилися. Ми знаємо, що реально, а що ні. Все змінилося. Але я намагаюся не говорити надто багато", – зазначила зірка.

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