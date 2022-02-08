Насолоджується собою: вагітна Ріанна здивувала мережу спокусливим образом

Співачка Ріанна, яка наприкінці січня підтвердила чутки про вагітність первістком, вразила публіку своїм образом. Зірка з гордістю показує свій вагітний живіт.

Папараці зняли красуню на підземному паркуванні в Беверлі-Хіллз. Вагітна бізнесвумен прямувала на вечерю з друзями, обравши дуже екстравагантне вбрання, пише people.

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Модниця обрала для виходу відвертий топ зі шнурівкою від Jean Paul Gaultier без бюстгальтера, доповнивши образ чорними штанями, що облягають, із заниженою талією від The Attico, чорним укороченим бомбером і сонцезахисними окулярами від Balenciaga.

Ріанна планує одружитися з батьком своєї дитини A$AP Rocky.

На тлі вбрання total black помада винного кольору (напевно, з нової колекції) виглядала особливо ефектно. Хоча аутфіт і викликав неоднозначну реакцію публіки. Гортайте галерею:

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